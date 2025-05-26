Предприниматели пожаловались на массовые уведомления о несуществующей налоговой задолженности. Налоговики прокомментировали ситуацию, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В соцсетях распространились сообщения о том, что в новом кабинете налогоплательщика (ИСНА) казахстанцы получают уведомления о якобы наличии налоговой задолженности, а также о непредставлении налоговой отчетности, несмотря на то что документы были поданы в срок.

Авторы публикаций отмечают, что счета предпринимателей арестовываются, а случаи блокировки счетов начали фиксироваться уже с 21 мая.

Редакцияобратилась за разъяснением в Комитет государственных доходов. В ведомстве сообщили следующее:

"В настоящее время проведены работы по актуализации лицевых счетов налогоплательщиков", – сообщили в КГД.

Эта работа должна была автоматически снять некорректные уведомления и разблокировать счета граждан.