Костанайский "Тобол" одержал выездную победу над туркестанским "Тураном" в матче 10-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) — 2:1, передают Vesti.kz.

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Счет на 36-й минуте открыл атакующий полузащитник гостей Ислам Чесноков, реализовав преимущество "Тобола" в контроле мяча. Во втором тайме нападающий Александр Зуев удвоил преимущество костанайцев, отличившись на 74-й минуте.

Хозяева не сдались и за шесть минут до конца основного времени усилиями Куаныша Дуйсенбекулы смогли сократить отставание, однако на большее "Турану" не хватило времени и сил.

Благодаря победе "Тобол" набрал 20 очков и закрепился на четвертом месте, опередив кокшетауский "Окжетпес" и семейский "Елимай". "Туран" с 11 баллами остался на девятой строчке в турнирной таблице.