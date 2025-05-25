Десяток районов Костаная останется без электроэнергии на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 31 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в десяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 26 мая по 31 мая с 10:00 до 18:00
- магазин «Запчасти»,
- «Asem Motors»,
- «Голд Барс».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, у
- л. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.
ТП –416 (работы на ТП)
26 мая с 10:00 до 18:00
- Департамент юстиции,
- Народный банк,
- Форте-банк,
- магазин «Белый ветер»,
- «Золото Москвы»,
- «Эдем», «DNS»,
- салон «Люкс»,
- «Галатея»,
- офис «Сервис-груп»,
Спальный сектор:
- пр. Абая, 164,
- ул. Толстого, 40,
- пр. Аль-Фараби, 43, 43а, 45,
- ул. 5 Апреля, 67.
Светофоры:
- пр. Аль-Фараби – пр. Абая ,
- Ул. Толстого – пр. Абая.
ТП –605 (работы на ТП)
27 мая с 10:00 до 18:00
- Бизнес-центр «Премьер»,
- художественная школа,
- кафе «Автожастар»,
- баня «Дарай»,
- магазин «Ромашка»,
- медицинский центр по ул. Арыстанбекова, 3/2.
Спальный сектор:
- ул. Арыстанбекова 3, 3/10, 5, 5е.
Частный сектор:
- ул. Арыстанбекова, 8-26, 9а, 5/1-5/7, 15/2, 19/2, 11/1, 17/1, 21/2, 21/1.
ТП –264 (работы на ВЛ)
28 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Бородина, 45-59,
- ул. Шаяхметова, 42-62,
- ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10.
ТП – 538 (работы на ТП)
28 мая с 10:00 до 18:00
- Детский дом «Дельфин»,
- «Олимп»,
- магазин «Ника»,
- «Цветы»,
- маркет «Сити»,
- спортивный клуб по пр. Абая, 37,
- АЗС по ул. Баймагамбетова, 8г,
- Технодом Арена,
- АЗС № 15.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 4а.
Светофоры:
- пр. Абая – ул. Баумана,
- пр. Абая -ГАИ.
Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)
29 мая с 10:00 до 15:00
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Омаров,
- магазин «Уральский,
- ИП Вялых,
- ТОО «Милтехх»,
- ТОО «Бренд-Строй»,
- ИП Крапива,
- ТОО «Казторгсервис»,
- ИП Денисенко,
- АЗС «Эталон-Авто»,
- ТОО «Бак Билдинг».
Спальный сектор:
- ул. Уральская, 37, 37/1.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 29 мая по 7 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Школьная, 1-32,
- ул. Северная, 3-17,
- ул. Абая, 4-6,2 /1, 3/1.
КТП – FOOD SOLUTIONS (работы на ТП)
29 мая с 10:00 до 18:00
- Кафе «FOOD SOLUTIONS» по пр. Тауельсиздик, 41 .
КТП – ПОЛЯКОВА (работы на ТП)
30 мая с 10:00 до 18:00
- ИП ПОЛЯКОВА по ул. Узкоколейная, 11.
КТП – БОЛАГАК (работы на ТП)
30 мая с 10:00 до 18:00
- ИП БОЛАГАК по ул. Карбышева, 36а.
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