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Десяток районов Костаная останется без электроэнергии на следующей неделе

25 мая 2025, 15:33 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 31 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в десяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 26 мая по 31 мая с 10:00 до 18:00

  • магазин «Запчасти»,
  • «Asem Motors»,
  • «Голд Барс».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
  • ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, у
  • л. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
  • ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.

ТП –416 (работы на ТП)

26 мая с 10:00 до 18:00

  • Департамент юстиции,
  • Народный банк,
  • Форте-банк,
  • магазин «Белый ветер»,
  • «Золото Москвы»,
  • «Эдем», «DNS»,
  • салон «Люкс»,
  • «Галатея»,
  • офис «Сервис-груп»,

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 164,
  • ул. Толстого, 40,
  • пр. Аль-Фараби, 43, 43а, 45,
  • ул. 5 Апреля, 67.

Светофоры:

  • пр. Аль-Фараби – пр. Абая ,
  • Ул. Толстого – пр. Абая.

ТП –605 (работы на ТП)

27 мая с 10:00 до 18:00

  • Бизнес-центр «Премьер»,
  • художественная школа,
  • кафе «Автожастар»,
  • баня «Дарай»,
  • магазин «Ромашка»,
  • медицинский центр по ул. Арыстанбекова, 3/2.

Спальный сектор:

  • ул. Арыстанбекова 3, 3/10, 5, 5е.

Частный сектор:

  • ул. Арыстанбекова, 8-26, 9а, 5/1-5/7, 15/2, 19/2, 11/1, 17/1, 21/2, 21/1.

ТП –264 (работы на ВЛ)

28 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Бородина, 45-59,
  • ул. Шаяхметова, 42-62,
  • ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10.

ТП – 538 (работы на ТП)

28 мая с 10:00 до 18:00

  • Детский дом «Дельфин»,
  • «Олимп»,
  • магазин «Ника»,
  • «Цветы»,
  • маркет «Сити»,
  • спортивный клуб по пр. Абая, 37,
  • АЗС по ул. Баймагамбетова, 8г,
  • Технодом Арена,
  • АЗС № 15.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 4а.

Светофоры:

  • пр. Абая – ул. Баумана,
  • пр. Абая -ГАИ.

Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)

29 мая с 10:00 до 15:00

  • ИП Манандян,
  • ИП Мужневская,
  • ИП Омаров,
  • магазин «Уральский,
  • ИП Вялых,
  • ТОО «Милтехх»,
  • ТОО «Бренд-Строй»,
  • ИП Крапива,
  • ТОО «Казторгсервис»,
  • ИП Денисенко,
  • АЗС «Эталон-Авто»,
  • ТОО «Бак Билдинг».

Спальный сектор:

  • ул. Уральская, 37, 37/1.

КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 29 мая по 7 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Школьная, 1-32,
  • ул. Северная, 3-17,
  • ул. Абая, 4-6,2 /1, 3/1.

КТП – FOOD SOLUTIONS (работы на ТП)

29 мая с 10:00 до 18:00

  • Кафе «FOOD SOLUTIONS» по пр. Тауельсиздик, 41 .

КТП – ПОЛЯКОВА (работы на ТП)

30 мая с 10:00 до 18:00

  • ИП ПОЛЯКОВА по ул. Узкоколейная, 11.

КТП – БОЛАГАК (работы на ТП)

30 мая с 10:00 до 18:00

  • ИП БОЛАГАК по ул. Карбышева, 36а.