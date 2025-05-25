План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 31 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в десяти районах областного центра.

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В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 26 мая по 31 мая с 10:00 до 18:00

магазин «Запчасти»,

«Asem Motors»,

«Голд Барс».

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, у

л. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,

ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.

ТП –416 (работы на ТП)

26 мая с 10:00 до 18:00

Департамент юстиции,

Народный банк,

Форте-банк,

магазин «Белый ветер»,

«Золото Москвы»,

«Эдем», «DNS»,

салон «Люкс»,

«Галатея»,

офис «Сервис-груп»,

Спальный сектор:

пр. Абая, 164,

ул. Толстого, 40,

пр. Аль-Фараби, 43, 43а, 45,

ул. 5 Апреля, 67.

Светофоры:

пр. Аль-Фараби – пр. Абая ,

Ул. Толстого – пр. Абая.

ТП –605 (работы на ТП)

27 мая с 10:00 до 18:00

Бизнес-центр «Премьер»,

художественная школа,

кафе «Автожастар»,

баня «Дарай»,

магазин «Ромашка»,

медицинский центр по ул. Арыстанбекова, 3/2.

Спальный сектор:

ул. Арыстанбекова 3, 3/10, 5, 5е.

Частный сектор:

ул. Арыстанбекова, 8-26, 9а, 5/1-5/7, 15/2, 19/2, 11/1, 17/1, 21/2, 21/1.

ТП –264 (работы на ВЛ)

28 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Бородина, 45-59,

ул. Шаяхметова, 42-62,

ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10.

ТП – 538 (работы на ТП)

28 мая с 10:00 до 18:00

Детский дом «Дельфин»,

«Олимп»,

магазин «Ника»,

«Цветы»,

маркет «Сити»,

спортивный клуб по пр. Абая, 37,

АЗС по ул. Баймагамбетова, 8г,

Технодом Арена,

АЗС № 15.

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова, 4а.

Светофоры:

пр. Абая – ул. Баумана,

пр. Абая -ГАИ.

Промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)

29 мая с 10:00 до 15:00

ИП Манандян,

ИП Мужневская,

ИП Омаров,

магазин «Уральский,

ИП Вялых,

ТОО «Милтехх»,

ТОО «Бренд-Строй»,

ИП Крапива,

ТОО «Казторгсервис»,

ИП Денисенко,

АЗС «Эталон-Авто»,

ТОО «Бак Билдинг».

Спальный сектор:

ул. Уральская, 37, 37/1.

КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 29 мая по 7 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Школьная, 1-32,

ул. Северная, 3-17,

ул. Абая, 4-6,2 /1, 3/1.

КТП – FOOD SOLUTIONS (работы на ТП)

29 мая с 10:00 до 18:00

Кафе «FOOD SOLUTIONS» по пр. Тауельсиздик, 41 .

КТП – ПОЛЯКОВА (работы на ТП)

30 мая с 10:00 до 18:00

ИП ПОЛЯКОВА по ул. Узкоколейная, 11.

КТП – БОЛАГАК (работы на ТП)

30 мая с 10:00 до 18:00