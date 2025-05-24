О том, что люди присылают очень много жалоб на плачевное состояние дорог, сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на встрече с населением 22 мая. Он объяснял, что всего в городе 250 км автомобильных дорог.

- Межремонтный интервал сегодня 5 лет, то есть каждый год мы должны положить 50 км нового асфальта, чтобы дороги были хорошими, - сказал Ионенко. - На ремонт 1 км дороги в среднем нужно 70 млн тенге. Умножаем эту цифру на 50 и получаем 3,5 млрд тенге затрат ежегодно.

При этом на ремонт дорог по данным акима в 2023 году было выделено 609 млн тенге. В 2024 году потратили 2,5 млрд тенге, но и этого недостаточно.

- Недофинансирование этой программы приводит в конечном итоге к плохим дорогам, - резюмировал аким. - А потом все возмущаются и жалуются.

Из зала кто-то выкрикнул, что качество ремонта тоже оставляет желать лучшего.

- Конечно плохое качество. Я вам сейчас расскажу одну историю, - отреагировал Ионенко. - Возле ФОКа построили новую стоянку. Приезжаю в пятницу. Шахман, полностью груженый мокрым отсевом - 68 тонн. Нагрузка на ось в городе 8 тонн. Заехал и весь асфальт поломал! Качество асфальта плохое. Конечно оно плохое. Шахман это вагон на колесах. Совести нет. Мы нашли хозяина машины и он будет за свой счет восстанавливать. Но если сегодня я буду гоняться за каждым безответственным человеком - это же невозможно.

Один из присутствующих на встрече рудничан возразил акиму. Он попытался рассказать, что сам видел как ямы лотают... Аким не дал закончить мысль.

- Вы дорожник? Если вы не знаете, то зачем вы так говорите, - перебил рудничанина Ионенко. - Я попрошу так, чтобы вы совместно с полицией проехались по городу. Пусть вам покажут как надо делать. У нас есть нормативы, есть контроль, поэтому если где-то плохо сделано, то будут переделывать за свой счет. На ул. Сандригайло хорошо положили асфальт? Хорошо. Потому что это средний ремонт. А когда ямы латают - так оно и будет. Чтобы были хорошие дороги, нужен средний ремонт.

Аким Рудного подчеркнул, что сам «ездит на простой машине и смотрит каждую яму».

- И каждая яма откликается у меня какими-то нехорошими словами в адрес руководства города. Бессовестные, почему не делаете дороги? Но, к сожалению, пока нам средств не хватает. Поэтому мы постараемся делать дороги качественно и быстро. Если кто-то хочет посмотреть качество, мы готовы провезти желающих и показать. Никого из подрядчиков защищать не будем.

На встрече акима просили прокомментировать внедрение платности на дороге Костанай-Рудный. Особенно нововведением недовольны дачники, которые пользуются лишь небольшим участком этой дороги.

- В год вы заплатите всего 3000 тенге. Вы хотите по хорошей дороге ездить? Вам 3000 жалко или нет? Или по плохой будем ездить, но бесплатно. Ну, господа, давайте уже, честное слово, детский сад какой-то. У любой дороги есть затраты на эксплуатацию и ремонт. Между Рудным и Костанаем 36 км, стоимость их среднего ремонта 18 млрд тенге. Давайте выделим эти деньги из бюджета и будем кататься. Но мы будем без ничего, в городе больше ничего не будет. Или я заплатил за свою машину 3000 тенге. Я часто езжу в Костанай. Я не думаю, что это много. Но я хочу ездить по комфортной дороге. Посмотрите на Федоровскую трассу! Она бесплатная, только там каждый день ДТП, которые часто со смертельным исходом. Уж лучше я заплачу 3 000 тенге, чем бесплатно по разбитой дороге. Для сравнения, большегрузный самосвал в год платит 450 000 тенге.

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