В Шри-Ланке в городе Коломбо с 11 по 23 мая прошел чемпионат Азии по боксу в двух возрастных группах - среди молодежи (до 19 лет) и среди спортсменов до 22 лет, в котором приняли участие свыше 400 молодых боксеров из 25 стран.

Моменты финального боя чемпионата Азии среди молодежи в категории свыше 92 кг между Бексултаном Кайратулы и Каримжаном Именходжаевым (Кыргызстан) / Фото facebook.com/ASBC.Official

В континентальном первенстве, прошедшем под эгидой Азиатской конфедерации бокса (ASBC), триумфально выступила сборная Казахстана, завоевавшая в общей сложности 48 медалей, в том числе 41 золотую, шесть серебряных и одну бронзовую. Всего на турнире было разыграно 50 комплектов наград: 26 среди мужчин и 24 среди женщин.

Десять золотых наград на счету мужской молодежной сборной (старший тренер Максат Бактыбазар), в составе которой честь страны в весовой категории свыше 92 кг защищал воспитанник ДЮСШ Костаная (школа бокса) Бексултан Кайратулы.

На ринге Коломбо наш боксер провел два боя. В полуфинале Кайратулы выиграл раздельным решением судей у боксера из Объединенных Арабских Эмиратов Орхана Агаева. А в финале костанаец одержал досрочную победу над Каримжаном Именходжаевым из Кыргызстана, несколько раз отправив того во втором раунде в нокдаун, и завоевал золотую медаль.

Победа в финале была досрочной / Фото facebook.com/ASBC.Official

В 2023 году Кайратулы уже становился чемпионом Азии среди старших юношей, выступая тогда в весовой категории свыше 80 кг. А в марте этого году он занял второе место в Будве (Черногория) на молодежном Кубке мира, где еще одну медаль - бронзовую в весовой категории до 51 кг завоевал и представитель Костанайской области Айдос Усенов.

Кроме Бексултана Кайратулы обладателями золотых медалей в Коломбо стали Нурхан Кумарбеков (до 48 кг), Досымжан Танатар (до 51 кг), Алдияр Бахадур (до 54 кг), Ныгман Ныгмет (до 57 кг), Адилет Тортубек (до 60 кг), Мухит Нуркабылулы (до 63,5 кг), Султан Турдалы (до 67 кг), Игорь Соловьев (до 80 кг) и Расул Асанханов (до 92 кг). Причем Соловьев и Асанханов, как и Кайратулы, выиграли свои финальные бои нокаутами. Серебряную медаль завоевал Жасулан Бердалы (до 75 кг), а «бронза» на счету Нурсултана Кыстаубая (до 86 кг).

Стопроцентный результат показала в этой возрастной группе женская сборная Казахстана, завоевавшая 12 золотых медалей в 12 весовых категориях. Чемпионками Азии среди молодежи стали Айым Танкибаева (до 48 кг), Сила Биболсынкызы (до 50 кг), Рахмина Абдумежитова (до 52 кг), Жанель Имантаева (до 54 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг), Толганай Касымхан (до 60 кг), Алина Кудайгенова (до 63 кг), Акбота Есимбекова (до 66 кг), Мария Сидоренко (до 70 кг), Зарина Толыбай (до 75 кг), Куралай Егинбайкызы (до 81 кг) и Сабина Жаксылык (свыше 81 кг).

Десять золотых медалей на счету мужской сборной Казахстана (старший тренер Бахыт Сарсекбаев) и в турнире среди спортсменов до 22 лет. Их обладателями стали Тлеуберди Сулеймени (до 48 кг), Диас Берикбай (до 51 кг), Жасурбек Анарбаев (до 57 кг), Нурислам Калдыбаев (до 60 кг), Бахтияр Анарбаев (до 67 кг), Агажан Кадыр (до 71 кг), Аман Конысбеков (до 75 кг), Бакберген Алиаскаров (до 80 кг), Ибрагим Бетаев (до 86 кг) и Азатбек Жолдасхан (92 кг). В двух весовых категориях казахстанцы завоевали серебряные медали - уступили в финалах Серали Жолмаганбет (до 63,5 кг) и Ерсултан Сапар (свыше 92 кг).

В женском турнире все 12 представительниц казахстанского боя дошли до финала, а девять из них завоевали чемпионские титулы - Элина Базарова (до 54 кг), Виктория Байдукова (до 57 кг), Анар Турсынбек (до 60 кг), Аружан Жанабаева (до 63 кг), Улдана Таубай (до 66 кг), Бакыт Сейдиш (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг), Жибек Жараскызы (до 81 кг), Асель Токтасын (свыше 81 кг). Серебряные награды на счету Акботы Болат (до 48 кг), Гулнар Турапбай (до 50 кг) и Томирис Мырзакул (до 52 кг).

Чемпион Азии среди молодежи в весовой категории свыше 92 кг Бексултан Кайратулы / Фото facebook.com/ASBC.Official

Согласно регламенту Международной федерации бокса (IBA), призеры чемпионата Азии среди молодежи и среди спортсменов до 22 лет получат денежные призы: за золотую медаль - 1000 долларов, за серебряную - 500 и бронзовую - 250. Таким образом общая сумма призовых, заработанных казахстанскими боксерами, составила 44,25 тысячи долларов (около 22,5 миллионов тенге).

А совсем скоро и костанайские любители бокса смогут стать свидетелями боев боксеров из Ирака, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. С 10 по 14 июня в городской школе бокса (улица Гашека, 1/4) пройдет международный турнир, посвященный памяти призера Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Александра Мирошниченко.

Открытие турнира состоится 10 июня в 15:00. Предварительные бои пройдут 10 и 11 июня (с 14:00), четвертьфинальные поединки состоятся 12 июня (с 14:00), полуфинальные бои начнутся в 14:00 13 июня, а финалы, награждение и закрытие турнира будут проведены в субботу, 14 июня (начало боев в 12:00).