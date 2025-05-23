По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 мая, на востоке и юге области ожидаются, дожди и грозы. В воскресенье и понедельник, 25-26 мая, грозовые дожди будут идти на севере и востоке. Кроме того, в течение трех суток, субботу-понедельник, на севере и западе области ночью и утром прогнозируется туман.

В Костанае в субботу осадков не ожидается, в воскресенье и понедельник по прогнозу дождь, гроза.

- Ночью в субботу на большей части территории области будет 3-8 градусов, на юге 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем 12-17, на юге 20 градусов. Ночь на воскресенье будет более прохладной: 2-7 °С, на западе и севере заморозки до -2 °С. В дневное время термометры покажут 8-13 °С. В понедельник ночью по всей области столбики термометров опустятся ниже нуля и покажут -1...-6 °С, днём воздух прогреется до 15-20 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 5-7 °С, днём 15-17 °С. В воскресенье: ночью 3-5 °С, днём 11-13 °С. В понедельник: ночью -1...-3 °С, днём 18-20 °С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке.

Фото Андрея СКИБЫ