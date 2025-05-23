Соревнованиями в Болгарии продолжилась серия престижных международных турниров среди молодых спортсменов WTT Youth Contender, в которых приняли участие и юные казахстанские мастера малой ракетки.

Эти соревнования проводятся организацией WTT (World Table Tennis - Мировой настольный теннис), созданной в 2020 году Международной федерацией настольного тенниса ITTF (International Table Tennis Federation). А честь Казахстана в очередных турнирах было доверено защищать воспитанникам отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ № 2 Жание Бекмухамбетовой, Артему Ваплеру, Дагиру Даниярову и Амиру Саркытбаю, тренирующимся под руководством Юлии Данияровой.

Костанайские теннисисты, защищающие честь Казахстана в международных молодежных турнирах по настольному теннису / Фото ttfrk.kz

В прошлом году в турнирах этой серии успешно выступила Жания Бемухамбетова, начинавшая заниматься настольным теннисом у Лилии Магалеевой, завоевав в возрастных группах до 11 лет и до 13 лет две дюжины наград, из которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые, и поднявшись в мировом рейтинге ITTF в возрастной группе до 11 лет на второе место.

В начале этого года Бекмухамбетова уже приняла участие в турнире этой серии WTT Youth Contender Cappadocia 2025, который проходил в турецком городе Невшехир, где выступила в двух возрастных группах - до 13 лет и до 15 лет, завоевав серебряную медаль в первой и став бронзовым призером во второй.

Турнир в Болгарии WTT Youth Contender Panagyurishte 2025, прошедший в городе Панагюриште, собрал молодых теннисистов из 20 стран.

Жания Бекмухамбетова, выступавшая в возрастной группе до 13 лет, на групповом этапе одержала победы над представительницами Болгарии Радиной Захариевой и Мартиной Николовой с одинаковым счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, где с таким же счетом обыграла еще одну болгарскую теннисистку Белославу Балканскую. В четвертьфинале соперницей костанайки была Вивьен Муркова из Словакии, которая также не избежала поражения со счетом 0:3. Чуть дольше продлился полуфинальный поединок, в котором наша теннисистка одержала победу над Карисс Сербан из Румынии - 3:1.

Жания Бекмухамбетова - победительница турнира по настольному теннису в Болгарии / Фото ttfrk.kz

И в финале турнира, прошедшим в день рождения Бекмухамбетовой, она выиграла у румынской спортсменки Бьянки Томы (Румыния) в пяти партиях - 3:2 и завоевала золотую медаль, сделав себе своеобразный подарок.

Выступая в возрастной категории до 15 лет, уже 12-летняя Бекмухамбетова также одержала две победы на групповом этапе, выиграв у болгарок Эмы Наковой - 3:1 и Мартины Николовой - 3:0, победила в 1/16 финала Калину Стефанову из Болгарии - 3:2, но в 1/8 финала уступила в упорной борьбе Анастасии Тауччи из Молдавии - 2:3.

Остальные три наших участника, выступая в возрастной категории до 11 лет, не смогли выйти в стадию плей-офф - Дагир Данияров с тремя победами и одним поражением стал третьим в своей группе, а Амир Саркытбай и Артем Ваплер, одержав по одной победе и трижды проиграв, заняли четвертые места.

А вот в возрастной категории до 13 лет Данияров прошел групповой этап без поражений и, минуя 1/16 финала, вышел в 1/8, где уступил румынскому теннисисту Матею Ниге (0:3).

Ваплер в этой категории со второго места в группе (2 победы, 1 поражение) пробился в 1/16 финала и уступил там хозяину соревнований Ивану Генчеву (2:3).

А Саркытбай замкнул квартет в своей группе.

Сразу после соревнований в Болгарии юные костанайские теннисисты со своим тренером отправились в Испанию, где примут участие вместе с представителями 25 стран в турнире WTT Youth Contender Platja D'Aro 2025, проходящем в эти дни в Жироне.