Говорят, что чисто там, где не сорят. В масштабах города, конечно, добиться такого принципа не получается. Поэтому уборкой улиц занимаются коммунальные службы. Председатель правления КСК "Собственник" Леонид БУРКОВ на встрече с населением 22 мая спросил акима Рудного - будут ли поливать главные улицы города?

- Имеется ли возможность возродить полив главных улиц на время лета, как это было в далёкие времена? - спросил Бурков. - Конечно, средства нужны. Но, возможно, в городе станет чище и свежее. И дышать станет легче.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО отметил, что полив улиц - под вопросом.

- Вы, наверное, обращали внимание, что когда мы убираем город, мы чистим прибордюрную часть дороги, - сказал он. - Грязь с дорог на газон не забрасываем. Потому что все эти бугры - они для меня как красная тряпка. Я везде говорю: срезать срочно. Потому что как только первый дождь - земля выше бордюров и она сливается. Мы убираем, белим бордюр. Но после дождя все бордюры грязно-чёрные. Опять весь город приходится перебеливать. И так раз 30 за лето. Поэтому, если мы будем запускать машину с поливом, то должны отказаться от побелки бордюров. Иначе бордюры всё время будут грязными. Если хотите - мы можем так делать.

В качестве примера аким рассказал о своей поездке в Беларусь.

- Я, когда бываю в городах, обращаю внимание не на достопримечательности, а на сферу ЖКХ, - отметил Ионенко. - Я был в Минске. Там бордюры нигде не белят. Там установлены гранитные бордюры, срок службы которых 40–50 лет. В основном делается таким образом: первая машина моет бордюр сверху и сбоку, а в себя всасывает грязь и пыль. Вторая машина убирает прибордюрку за ней. Я сам был свидетелем, что каждый час в Минске эти две машины проходят по городу. Я удивился. Если мы пойдём по этому пути, то нам тоже нужно менять бордюры на гранитные. Это колоссальные деньги.

Виктор Ионенко пообещал подумать над тем, можно ли в городе на широких улицах поливать дороги летом.

Еще вопрос жителей - о кронировании деревьев. По словам Ионенко, мнения горожан здесь разделились. Так же, как и в вопросе о том, стоит ли стричь газон.

- По обрезке деревьев постоянно два мнения. Одни говорят: не вздумайте вырубать деревья. Другие говорят: вырежьте. Слушайте, ну давайте как-то определимся. И касательно вашего вопроса - очень много вопросов: почему траву косим? Нужно траву косить или нет - я хотел бы спросить у зала. Сотни заявок! Нам говорят: не вздумайте косить, комары вот такие летают. Другие спрашивают: зачем косите? Знаете, как к умному и как к красивому... Ну невозможно же. Поэтому мы косили и будем косить! Однозначно. Почему? Потому что когда вырастает бурьян 50 см, потом мы его скашиваем и он начинает сохнуть и желтеть. Поэтому мы получаем не зелёный газон, а непонятно что - какую-то сенозаготовку. Поэтому как только трава будет чуть выше 15 см - сразу будем косить и никого слушать не будем. Только так, по-другому невозможно.

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