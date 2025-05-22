С конца апреля до середины мая жители частного сектора на ул. Джангильдина и в районе пересечения с улицей Рудненской полностью остались без сотовой связи и мобильного интернета от оператора Beeline - как внутри жилых домов, так и на улице.

- Я ходила в офис этого оператора и каждый день им звоню, и мне каждый раз говорят, что у нас всё хорошо… и нет ограничений со связью, - рассказала «НГ» в начале мая местная жительница Мария НЕМЦОВА. - А сети так и нет! Мы не можем ни позвонить, ни написать никому! Даже скорую вызвать, если что-то случится!

В итоге в компании Немцовой сообщили, что вероятной причиной отсутствия связи и интернета является расположенный поблизости следственный изолятор. Однако его руководство ответило жителям, что средств глушения сигнала не применяют.

Мария также отмечает, что в день прекращения работы связи (29 апреля) в Костанае наблюдались сильные порывы ветра, что могло повредить оборудование.

- Мы живем в XXI веке, у нас есть платформы 4G и 5G, мы платим за тариф полную сумму, но при этом не получаем ничего! - подытожила Немцова.

Руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат КАШИЕВ, отвечая на запрос «НГ», пояснил, что о проблеме его ведомству стало известно с 30 апреля. В этот день о ней сообщили операторы связи. Но обращений от жителей частного сектора в управление не поступало.

Сотрудники Beeline сообщили Марии Немцовой, что проблемы со связью и Интернетом возникла из-за "глушилок" СИЗО, расположенного неподалеку

- Единственной причиной, по которой была нарушена работа сети Beeline на указанной территории, являются блокираторы сотовой связи, - пояснил Кашиев.

По информации, которую управлению предоставил оператор Beeline, с 28 апреля по 12 мая наблюдалось резкое ухудшение качества работы сети Beeline в диапазонах LTE800, LTE1800, UMTS2100, LTE2100, GSM900 МГц в радиусе 1 300 м от «Учреждения № 76» (СИЗО) Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, находящегося по адресу ул. Джангильдина, 9.

- В указанный период оператором фиксировались массовые обращения граждан, в том числе через соцсети, связанные с пропаданием голосовых и пакетных сервисов, - отметил Кашиев. - Источником интерференции (искажение сигнала, вызванное наложением других сигналов или помех на один и тот же канал передачи - «НГ») циклического характера для базовых станций являлось радиоэлектронное средство (подавитель сигналов систем беспроводной связи), находящееся на территории «Учреждения № 76».

В ответе поясняется, что это устройство направлено на блокирование радиосигнала, либо выявление и/или пресечение несанкционированного использования абонентских устройств, применяемое для обеспечения охраны учреждений и прилегающей к ним территории на расстоянии до 50 м от основного ограждения.

Именно такое расстояние указано в п. 2 Правил взаимодействия операторов связи с учреждениями УИС при эксплуатации спецтехоборудования на территории учреждений. Можно сделать вывод. что этот пункт был нарушен, ведь «глушилки» действовали более чем на 1 км от СИЗО.

- Мы незамедлительно обратились в департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области КУИС МВД РК за разъяснением ситуации, - сообщил Азамат Кашиев. - Выяснилось, что 10 мая ТОО «Барыс» (обслуживающая компания) провела диагностику и калибровку оборудования на территории следственного изолятора. А 12 мая получена обратная связь от операторов связи, что качество связи улучшилось, наблюдается восстановление по интерференции.

Сегодня, 22 мая, Мария Немцова сообщила «НГ», что качество связи и интернета Beeline сейчас действительно пришло в норму. Надолго ли?

В августе прошлого года жители Костаная сообщали «НГ» о подобной проблеме. В районе п. Киевский, возле которого находится уголовно-исправительное учреждение № 38 («четвёрка»), тогда тоже возникли проблемы с сотовой связью.

Тогда выяснилось, что спецоборудование «четвёрки» работало далеко за пределами радиуса 50 м и нарушало законодательство РК. В итоге "НГ" ответили, что до конца 2024 года проблему должны устранить.

Азамат Кашиев также пояснил «НГ» алгоритм коллективного обращения жителей в случае бездействия со стороны оператора.

- Основанием для проведения внеплановой проверки нашим ведомством являются обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК при наличии оснований и подтверждающих доказательств, - отметил он. - То есть, для проведения проверки в отношении оператора на плохое качество связи или интернета необходимо направлять официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП), либо территориальной инспекции связи министерства, управление информатизации через e-Otinish. В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи, точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку, и подтверждающие материалы (скриншоты и т. д.).

После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки. В ходе неё проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи.

В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно ст. 637 КоАП РК и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.

Скриншоты предоставлены Марией НЕМЦОВОЙ