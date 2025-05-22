Интернет станет лучше, но не всем это понравится: в Казахстане готовят громкие изменения
Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение масштабный проект закона, который меняет правила игры в сфере телекоммуникаций. Один из ключевых пунктов - упрощенная установка базовых станций связи на крышах домов, даже без согласия жильцов, передает Tengrinews.kz.
Фото из архива "НГ"
Что предлагают
Если поправки примут, операторы связи смогут размещать базовые станции и другое телекоммуникационное оборудование на крышах зданий - в том числе кондоминиумов - без согласия жильцов. Единственное требование - наличие санитарно-эпидемиологического заключения. При этом:
- жильцы не смогут отказать в установке оборудования, если соблюдены санитарные нормы;
- оборудование будет устанавливаться на безвозмездной основе;
- все это касается не только жилых домов, но и других объектов недвижимости.
Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечить высокоскоростной интернет (100 Мбит/с и выше) в любой точке страны, включая плотнозаселенные и новые районы, где сейчас сохраняются проблемы с покрытием.
Почему это вызовет споры
В последние годы в Казахстане все чаще обсуждается тема радиофобии — страха перед базовыми станциями. Несмотря на то что научных подтверждений вреда от оборудования нет, установка вышек регулярно вызывает споры в соцсетях. Новый законопроект фактически предлагает приравнять развитие инфраструктуры связи к общественному благу, которое должно ставиться выше индивидуальных опасений.
Что еще меняется
Законопроект затрагивает и другие важные вопросы:
- вводится юридическое определение базовых и передвижных станций (на случай ЧС и перебоев связи);
- упрощается получение земли под антенно-мачтовые сооружения;
- предусматривается обязательная установка казахстанского софта на устройства перед продажей;
- создается фонд улучшения качества связи за счет операторов;
- расширяется борьба с телефонным и интернет-мошенничеством.
Разработка закона идет в рамках реализации пункта 39 Общенационального плана по исполнению Послания Президента от 2 сентября 2024 года. В пояснительной записке подчеркивается, что предложенные меры не потребуют расходов из бюджета, а направлены на преодоление цифрового неравенства и усиление позиций Казахстана как цифрового хаба региона.
Публичное обсуждение проекта продлится до 5 июня на платформе "Открытые НПА".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.