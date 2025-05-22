Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение масштабный проект закона, который меняет правила игры в сфере телекоммуникаций. Один из ключевых пунктов - упрощенная установка базовых станций связи на крышах домов, даже без согласия жильцов, передает Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

Что предлагают

Если поправки примут, операторы связи смогут размещать базовые станции и другое телекоммуникационное оборудование на крышах зданий - в том числе кондоминиумов - без согласия жильцов. Единственное требование - наличие санитарно-эпидемиологического заключения. При этом:

жильцы не смогут отказать в установке оборудования, если соблюдены санитарные нормы;

в установке оборудования, если соблюдены санитарные нормы; оборудование будет устанавливаться на безвозмездной основе ;

; все это касается не только жилых домов, но и других объектов недвижимости.

Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечить высокоскоростной интернет (100 Мбит/с и выше) в любой точке страны, включая плотнозаселенные и новые районы, где сейчас сохраняются проблемы с покрытием.

Почему это вызовет споры

В последние годы в Казахстане все чаще обсуждается тема радиофобии — страха перед базовыми станциями. Несмотря на то что научных подтверждений вреда от оборудования нет, установка вышек регулярно вызывает споры в соцсетях. Новый законопроект фактически предлагает приравнять развитие инфраструктуры связи к общественному благу, которое должно ставиться выше индивидуальных опасений.

Что еще меняется

Законопроект затрагивает и другие важные вопросы:

вводится юридическое определение базовых и передвижных станций (на случай ЧС и перебоев связи);

(на случай ЧС и перебоев связи); упрощается получение земли под антенно-мачтовые сооружения;

под антенно-мачтовые сооружения; предусматривается обязательная установка казахстанского софта на устройства перед продажей;

на устройства перед продажей; создается фонд улучшения качества связи за счет операторов;

за счет операторов; расширяется борьба с телефонным и интернет-мошенничеством.

Разработка закона идет в рамках реализации пункта 39 Общенационального плана по исполнению Послания Президента от 2 сентября 2024 года. В пояснительной записке подчеркивается, что предложенные меры не потребуют расходов из бюджета, а направлены на преодоление цифрового неравенства и усиление позиций Казахстана как цифрового хаба региона.

Публичное обсуждение проекта продлится до 5 июня на платформе "Открытые НПА".