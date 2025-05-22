В Казахстане прорабатывают возможность возврата денег жертвам мошенников, которые перевели их на иностранные счета, сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. Пока специалистам сложно отслеживать переводы за границу, передает Informburo.kz.

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По его словам, сейчас быстро развиваются технологии, которые используют мошенники, из-за чего возникает сложность с отслеживанием переводов за границу.

"Мы сейчас работу ведём и пытаемся наладить взаимоотношения, прежде всего, с их антифрод-центрами и требовать, чтобы была возможность блокировки зарубежных (счетов – Авт.) и возможность их возврата. Такой процесс ведётся", – сказал Шолпанкулов на брифинге в Нацбанке.

Также в планах ускорить возврат средств жертвам мошенников, переведённые на счета в казахстанских банках. После того, как в рамках уголовного расследования подтвердится вина подозреваемого, пострадавшему вернут деньги. Ждать судебного решения уже не будут.