Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют правила с июня
В Казахстане скоро заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпангулов. Сейчас Национальная платежная корпорация поэтапно подключает банки к новой системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Турар Казангапов
Девять банков уже участвуют
"С девятью банками уже заключены договоры. Это "Народный банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, Altyn Bank, RBK, Bereke, Forte, Home Credit Bank и "Нурбанк". Заключение договора означает, что банки уже начали разработку и техническое подключение", — рассказал Шолпангулов.
Запуск первых переводов — в июне
По его словам, запуск межбанковских переводов по номеру телефона для клиентов первых пяти банков планируется в июне. Это "Народный банк", Freedom Bank, Altyn Bank, RBK и Home Credit Bank. Остальные участники будут подключаться поэтапно.
QR-коды станут универсальными
Он также подчеркнул, что суть нововведения не только в удобстве перевода по номеру, но и в том, что будет обеспечен межбанковский расчет по QR-коду.
"В прошлом году мы создали такую систему и сейчас продолжаем подключение. Это технологический процесс, многое зависит от готовности самих банков. У некоторых достаточно сложная ИТ-инфраструктура, из-за чего сроки затягиваются. Но, как говорилось в докладах, мы надеемся до конца года полностью завершить внедрение", — добавил Берик Шолпангулов.
Как это будет работать
"Это будет то же самое ваше мобильное банковское приложение. Ну, для примера, скажем, что вы клиент банка А и вы пришли в магазин. Там стоит терминал другого банка — банка B. Вы из приложения своего банка можете просканировать в платежном терминале, и платеж пройдет", — пояснил он.
Сейчас, как отметил Шолпангулов, оплату можно проводить только внутри QR-экосистемы одного банка. Однако новая система обеспечит клиентам больше гибкости.
"Для вас будет удобство в том смысле, что вы из того банка, из которого вам нравится, можете расплатиться в любом терминале", — добавил он.
Что с комиссиями?
Говоря о возможных тарифах, зампред Нацбанка подчеркнул, что вопрос комиссий — это рыночный механизм.
"Теперь касательно тарифов, бесплатности и так далее — это история рыночная. Мы понимаем, что комиссии, которые банки, форумы и другие организации выставляют, идут на поддержание этой инфраструктуры, дорогостоящие серверы и так далее. Поэтому это рынок, они конкурируют, мы напрямую эти условия комиссии не регулируем", — пояснил он.
Нацбанк работает над снижением комиссий
Тем не менее в Национальном банке создан специальный тарифный совет, где с банками обсуждаются вопросы доступности платежей. Он добавил, что системная работа по снижению комиссий уже ведется.
"Что касается комиссии к банкам, системная работа по снижению проводится. Если говорить о комиссии для предпринимателей, она складывается, как правило, из двух вещей. Есть ставка интерчейндж и так называемая комиссия непосредственно банков. Ставка интерчейндж, в которой идет Национальный банк за работу Национального банка, ЦРК, общественное сотрудничество с международной системой — эта ставка снизилась", — отметил он.
Сколько стоит?
Таким образом, по словам представителя Нацбанка, благодаря конкуренции комиссии на рынке уже становятся ниже.
"Благодаря конкуренции они (комиссии) становятся ниже, и единая система оплаты по QR-коду тоже будет соответствовать этим тенденциям. Но это не значит, что оплата по единому QR-коду обязательно будет бесплатной. Это еще обсуждается. Для потребителей, как и сейчас, она останется бесплатной", — заключил Берик Шолпангулов.
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