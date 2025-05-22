Девять банков уже участвуют

"С девятью банками уже заключены договоры. Это "Народный банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, Altyn Bank, RBK, Bereke, Forte, Home Credit Bank и "Нурбанк". Заключение договора означает, что банки уже начали разработку и техническое подключение", — рассказал Шолпангулов.

Запуск первых переводов — в июне

По его словам, запуск межбанковских переводов по номеру телефона для клиентов первых пяти банков планируется в июне. Это "Народный банк", Freedom Bank, Altyn Bank, RBK и Home Credit Bank. Остальные участники будут подключаться поэтапно.

QR-коды станут универсальными

Он также подчеркнул, что суть нововведения не только в удобстве перевода по номеру, но и в том, что будет обеспечен межбанковский расчет по QR-коду.

"В прошлом году мы создали такую систему и сейчас продолжаем подключение. Это технологический процесс, многое зависит от готовности самих банков. У некоторых достаточно сложная ИТ-инфраструктура, из-за чего сроки затягиваются. Но, как говорилось в докладах, мы надеемся до конца года полностью завершить внедрение", — добавил Берик Шолпангулов.

Как это будет работать

использование единого QR-кодабудет таким же удобным, как привычные банковские приложения. По словам заместителя председателя Национального банка,будет таким же удобным, как привычные банковские приложения. "Это будет то же самое ваше мобильное банковское приложение. Ну, для примера, скажем, что вы клиент банка А и вы пришли в магазин. Там стоит терминал другого банка — банка B. Вы из приложения своего банка можете просканировать в платежном терминале, и платеж пройдет", — пояснил он.

Сейчас, как отметил Шолпангулов, оплату можно проводить только внутри QR-экосистемы одного банка. Однако новая система обеспечит клиентам больше гибкости.

"Для вас будет удобство в том смысле, что вы из того банка, из которого вам нравится, можете расплатиться в любом терминале", — добавил он.

Что с комиссиями?

Говоря о возможных тарифах, зампред Нацбанка подчеркнул, что вопрос комиссий — это рыночный механизм.

"Теперь касательно тарифов, бесплатности и так далее — это история рыночная. Мы понимаем, что комиссии, которые банки, форумы и другие организации выставляют, идут на поддержание этой инфраструктуры, дорогостоящие серверы и так далее. Поэтому это рынок, они конкурируют, мы напрямую эти условия комиссии не регулируем", — пояснил он.

Нацбанк работает над снижением комиссий

Тем не менее в Национальном банке создан специальный тарифный совет, где с банками обсуждаются вопросы доступности платежей. Он добавил, что системная работа по снижению комиссий уже ведется.

"Что касается комиссии к банкам, системная работа по снижению проводится. Если говорить о комиссии для предпринимателей, она складывается, как правило, из двух вещей. Есть ставка интерчейндж и так называемая комиссия непосредственно банков. Ставка интерчейндж, в которой идет Национальный банк за работу Национального банка, ЦРК, общественное сотрудничество с международной системой — эта ставка снизилась", — отметил он.

Сколько стоит?

Таким образом, по словам представителя Нацбанка, благодаря конкуренции комиссии на рынке уже становятся ниже.

"Благодаря конкуренции они (комиссии) становятся ниже, и единая система оплаты по QR-коду тоже будет соответствовать этим тенденциям. Но это не значит, что оплата по единому QR-коду обязательно будет бесплатной. Это еще обсуждается. Для потребителей, как и сейчас, она останется бесплатной", — заключил Берик Шолпангулов.