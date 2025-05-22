По данным Агентства по финансовому мониторингу, более 1 800 автомобилей были незаконно поставлены на учет за предыдущие три года, передает Tengri Auto.

Фото:depositphotos.com

За это время агентство расследовало 88 уголовных дел. Ущерб, нанесенный из-за неуплаты первичного сбора, составил 11,8 миллиарда тенге.

Фигурантами дел стали 70 человек, среди которых - сотрудники Управления административной полиции, представители "Правительства для граждан", а также нотариусы.

На сегодняшний день в бюджет удалось вернуть около 900 миллионов тенге. Арест наложен на 1 500 автомобилей на сумму 31 миллиард тенге, а также на имущество подозреваемых - общей стоимостью 968 миллионов тенге.

Один из примеров - дело в Акмолинской области, где группа лиц, включая сотрудника полиции, в 2020–2022 годах незаконно зарегистрировала 55 грузовиков, нанеся ущерб в размере 401 миллиона тенге. Суд приговорил участников схемы к 2,5 годам лишения свободы.

Помимо этого у фигурантов дела конфисковали три квартиры, частный дом (всего на 125 миллионов тенге) и 21 миллион тенге наличными.