В Уральске прошли соревнования по бадминтону в программе VI Молодежных игр Республики Казахстан, в которых приняли участие свыше 100 спортсменов из восьми регионов страны.

Чемпионка VI Молодежных игр РК по бадминтону Диана Наменова и бронзовый призер Игр Алиса Кулешова (вторая справа) / Фото instagram.com/cpor_qostanai

В составе команды Костанайской области на Молодежных играх выступаали воспитанники отделений бадминтона ДЮСШ Костанайского района (тренер Людмила Окунева) и ДЮСШ №2 (тренеры Сауле Куставлетова и Самат Ержаканов), а также Центра подготовки олимпийского резерва (ЦПОР). Основными соперниками наших бадминтонистов были как раз хорошо подготовившиеся к турниру хозяева соревнований и представители Шымкента. Именно воспитанники спортивных школ этих регионов, как и на прошедшем в апреле в Костанае чемпионате Казахстана среди юношей и девушек 2007 г. р. и моложе, стали обладателями наград Молодежных игр, которые разыгрывались в командных соревнованиях, в личных соревнованиях среди юношей и среди девушек в одиночных и парных разрядах, а также в смешанном разряде.

В такой серьезной конкуренции нашим бадминтонистам удалось завоевать восемь призовых мест, в том числе одно первое, два вторых и пять третьих.

Победительницей Молодежных игр в одиночном разряде среди девушек стала выступавшая в ранге чемпионки Казахстана среди спортсменов до 18 лет Диана Наменова (ДЮСШ Костанайского района, ЦПОР), одержавшая в финале победу над представительницей Западно-Казахстанской области Наргизой Рахметуллаевой. Обладательницей бронзовой медали в этом разряде стала Алиса Кулешова (ДЮСШ №2, ЦПОР). Третье место также заняла Диляра Джумадилова из Карагандинской области.

Алиса Кулешова и Диана Наменова дошли до финала в парных соревнованиях, где уступили Наргизе Раметуллаевой и Жанерке Сагындык из Западно-Казахстанской области. Третьи места у пар Диляра Джумадилова - Дарья Халанская (Карагандинская область) и Лазиза Амангельдинова - Ева Бутпаева (Западно-Казахстанская область).

Еще одну серебряную награду бадминтонисты Костанайской области завоевали в командных соревнованиях, уступив в финале западноказахстанским спортсменам. Третье место поделили команды Шымкента и Карагандинской области.

Обладателем бронзовой медали стал Тимур Бурханов (ДЮСШ Костанайского района, ЦПОР), занявший, как и Отабек Камилов из Шымкента, 3 место в одиночном разряде среди юношей. А первые два места здесь заняли Махсут Таджибуллаев из Шымкента и Арнур Тапишев из Западно-Казахстанской области.

Тимур Бурханов и Айтуар Ромазанов (ДЮСШ №2, ЦПОР) вошли в число призеров в парном разряде среди юношей, заняв 3-е место, как и представители Западно-Казахстанской области Мустафа Маликжан и Арнур Тапишев. А в ставшим чисто шымкентским финале Ратмир Гильманов и Махсут Таджибуллаев выиграли у Отабека Камилова и Андрея Недбайло.

Сразу две пары Костанайской области отличились в смешанном парном разряде. Тимур Бурханов и Диана Наменова, а также Айтуар Ромазанов и Алиса Кулешова стали бронзовыми призерами, уступив первые два места Мустафе Маликжану и Наргизе Рахметуллаевой из Западно-Казахстанской области и представителям Шымкента Махсуту Таджибуллаеву и Амалии Ормановой.

Бадминтонисты Костанайской области - призеры VI Молодежных игр РК / Фото instagram.com/cpor_qostanai

В медальном зачете бадминтонисты Костанайской области заняли третье место вслед за командами Западно-Казахстанской области и Шымкента.

Подводя итоги турнира, главный тренер национальной сборной Аскар ОРМАНОВ отметил:

- Молодежные игры являются очень важным турниром в рамках государственной политики, а также в рамках подготовки национальной сборной к предстоящим Олимпийским играм 2026 года. В результате семидневной борьбы в общекомандном зачете первые три места заняли команды Западно-Казахстанской области, Шымкента и сборная Костанайской области, в составах которых играют бадминтонисты, которым в скором времени предстоит борьба за лицензии. Все призеры показали хороший уровень игры, и мы надеемся, что этот турнир нам поможет в обкатке этих молодых спортсменов и что в итоге у сборной Республики Казахстан будут лицензии для участия в Олимпиаде.