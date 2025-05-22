В каждой группе может быть не более 10% непривитых детей. Казахстанским родителям стало сложнее определить непривитых малышей в детский сад, передает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

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По правилам допуска Министерства здравоохранения в каждой группе может быть не более 10% непривитых детей. Из-за нестабильной ситуации с коклюшем соблюдать лимит стали строже.

"Приказ министерства действительно говорит о том, что 90% должно быть вакцинированных. В то же время, я считаю, что это оправдано во время эпидемии. А если эпидемии нет, то родители имеют право на диалог, чтобы соблюдался баланс между правом ребёнка на здоровье и его правом на обучение", – считает юрист Дмитрий Куклин.

Иммунологи считают, что установленный порог в 10% – это вынужденный компромисс между правом семьи на отказ и обязанностью государства защищать здоровье детей.

"Если больше 10%, то риски значительно возрастают из-за того, что у них более высокая экспозиция к кори и инфекционным болезням. И те, кто с ослабленной иммунной системной, даже если они привиты, находятся под более высоким риском", – отметил президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

Если подошла очередь в детский сад, но ребёнок оказался непривитым, а лимит в 10% уже исчерпан, его не примут. В Министерстве просвещения пояснили, что согласно новому пилотному механизму ваучерного финансирования в Астане и Павлодаре, сад имеет право отказать в приёме и аннулировать зачисление. После отказа у родителей есть всего два рабочих дня, чтобы выбрать другой детский сад. Не успеют – ваучер сгорает, и ребёнка придётся снова ставить в общую очередь.