Что это за правила

В Казахстане действуют правила передачи сведений об оформленных или забронированных билетах в уполномоченные госорганы, полицию или специальные органы - КНБ, Службу государственной охраны. Правила разработаны в привязке к закону о транспорте.

Согласно статье 24-2 этого закона, все перевозчики, включая иностранных, а также аэропорты, обязаны передавать в госорганы, правоохранительные и специальные службы информацию о купленных или забронированных билетах пассажиров, прилетающих, улетающих или следующих транзитом через Казахстан. Эти данные передают в режиме реального времени через автоматизированные системы.

Что изменится

Министерство транспорта предложило расширить цели анализа данных об авиапассажирах. Теперь они включают не только общую безопасность, но и предотвращение терактов, связанных с ними преступлений, а также других серьезных преступлений международного характера, включая организованную преступность.

"Проектом дополняются такие цели как предотвращение серьезных преступлений, носящих транснациональный характер, включая организованную преступность", - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

То есть информация о пассажирах, в случае необходимости, может быть использована для профилактики серьезных международных преступлений.

Какие данные будут передавать

Согласно правилам, в течение 30 минут после окончания регистрации на рейс авиакомпания передает в информационную систему данные о рейсе и каждом пассажире. В частности, указываются: код и номер рейса, дата и время прибытия, место вылета и назначения, маршрут (например, транзитный), последний и первый пункты захода самолета, место посадки в Казахстане, общее число пассажиров.

Также передаются личные данные пассажира: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, данные документа, по которому куплен билет (тип, номер, срок действия, страна или организация, выдавшая документ), статус пассажира (например, член экипажа или транзитник), номер места, номер багажной бирки, количество зарегистрированного багажа. При согласии пассажира - его контактные данные (телефон, e-mail). Кроме того, указываются регистрационный номер записи и идентификатор пассажира.

Доступ к этим данным имеют Министерство транспорта, а также правоохранительные и специальные органы.

Изменения могут вступить в силу спустя 10 календарных дней со дня их первого официального опубликования. А пока поправки находятся на обсуждении.