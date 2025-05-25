Еще десять лет назад поход по магазинам был для многих не только бытовой необходимостью, но и своеобразным ритуалом - прогулкой, способом провести время с друзьями или даже снять стресс. Однако сегодня мы всё чаще выбираем онлайн-корзину вместо тележки, а маркетплейсы вытесняют привычные витрины.

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Современный ритм жизни требует скорости. Онлайн-шопинг позволяет покупать в любое время суток, не отрываясь от работы или отдыха. Клик - и заказ уже в пути. Не нужно стоять в очередях, ехать в торговый центр или носить тяжелые сумки. Мы поговорили с костанайцами о том, что изменилось в их жизни в связи с этим явлением.

- Часто бывает так, что в продуктовых магазинах рядом со мной не бывает тех продуктов, которые я обычно покупаю, - говорит Егор ЗОРОГЛЯН. - Также, заказывая продукты в сервисах доставки, часто можно увидеть скидки, которых не бывает оффлайн, тем самым даже получается немного экономить. Но это касается не всех вещей. Например, электронику немного боязно покупать вслепую, потому что, если придёт бракованная, придется разбираться по гарантии, что может создать дополнительные проблемы, которых я бы хотел избежать.

Но и ставить крест на привычных магазинах все-таки рано. Иногда нужно что-то купить прямо сейчас. Зарядка сломалась? Нужна срочно рубашка на встречу? Магазин рядом решает проблему быстрее любого экспресс-доставщика. Оффлайн - это про скорость в моменте.

Кроме того, никакие фотографии и фильтры не заменят реальных ощущений. Люди хотят увидеть ткань, оценить цвет вживую, примерить обувь или джинсы. Особенно это важно при покупке одежды, мебели, бытовой техники и продуктов. Мы всё ещё не до конца доверяем экранам - и это оправдано.

- Зачастую я предпочту сам сходить в магазин и пощупать товар своими руками, нежели чем заказывать его, не осмотрев, на маркетплейсе, - отмечает Данил ЯКУБЯК. - Мне важно самому всё посмотреть, сравнить. Возможно, консультант подскажет мне товар получше, расскажет о преимуществах и недостатках. При покупке на месте не произойдёт такого, что не подходит размер или пришел товар не того цвета, который я заказывал. Покупка в магазине вызывает у меня позитивные эмоции, которых нет при покупке онлайн.

Мы больше не воспринимаем шопинг, как способ провести день. Скорее, как способ сэкономить день. Мы ценим своё время, любим комфорт и хотим всё здесь и сейчас. Онлайн-покупки стали отражением этих новых ценностей. Реальный шопинг не исчезнет совсем - он останется в виде бутиков, шоурумов, мест для впечатлений. Но массовый потребитель уже сделал выбор в пользу экрана. Это не просто технологическая эволюция - это зеркало изменений в нашем поведении: мы стали более прагматичными, расчетливыми и немного менее романтичными.

Мир вокруг ускоряется - и мы адаптируемся. Шопинг, как и многое другое, просто нашел своё место в цифровой реальности.

Автор - студент 4 курса кафедры журналистики КРУ