Эту собаку волонтеры ОО «Кинологический клуб «Содружество Костанай и Верный друг» нашли возле многоэтажных домов в районе КЖБИ. Они же дали кличку - Дина. Сейчас собака живет на их территории.

Дина контактная и доверяет людям

- Щенок домашний, совсем не дикая - тянется к человеку, радуется каждому, кто к ней подходит. Скорее всего, ее либо выбросили, либо она сама выбралась из какого-то укрытия - видно, что с людьми она знакома и доверяет! - рассказала волонтер организации Татьяна. - Щенок очень ждет хозяина! Сидит одна, скучает… А такая умничка и красавица станет отличной охранницей и верной компаньонкой.

Дина обработана от паразитов, вакцинирована и стерилизована.

- Ест натуральную пищу. Очень дружелюбная, активная и контактная. Собаку лучше содержать на улице, как вам удобно: в будке на цепи, свободно во дворе или же в вольере. Главное - не внутри дома или квартиры, - отмечает Татьяна. - Подарите ей заботу и любовь - она ответит вам верностью! Помогите репостом - возможно, среди ваших друзей есть тот самый человек, который ищет именно ее.

Если вы хотите забрать Дину (или других питомцев организации) в свой дом, звоните или пишите в WhatsApp по номеру: +7 707 322 33 22 (Вероника) либо в директ Instagram - @info_pets_kst.

Кот Барсик и пес Лисенок, которых ранее спасли волонтеры ОО «Кинологический клуб «Содружество Костанай и Верный друг» и о которых сообщала «НГ», уже нашли новый дом.

Фото предоставлено волонтерами