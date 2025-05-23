Адресную проверку костанайцев, состоящих на профилактическом учете, сотрудники полиции провели 20 мая. Ее цель - предупреждение повторных правонарушений и помощь в социальной адаптации граждан, привлекавшихся к уголовной или административной ответственности.

Профилактическая беседа с подучетным лицом и его отцом

Один из подучётных, условно-досрочно освобождённый гражданин А., был замечен в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и стал участником бытового конфликта.

В отношении А. применяется электронный браслет - он позволяет вести круглосуточный мониторинг поведения, исключая необходимость частых визитов инспектора пробации. Современные модели браслетов крепятся на руку, попытка их самостоятельного снятия технически невозможна.

Сотрудники полиции беседовали с подучётными и их родственниками о предотвращении рецидивов, соблюдении установленных судом ограничений, а также формировании устойчивого и законопослушного образа жизни.

Профилактическая беседа с матерью подучетного лица

В управлении полиции Костаная на учете состоят более 1 900 человек, в том числе более 1 100 - злоупотребляющие алкоголем. Только с начала 2025 года к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и распитие спиртных напитков привлечены 943 гражданина. В подобных случаях полиция может ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к поведению - запрета на употребление алкоголя, посещение определённых мест, прохождение коррекционных программ или лечения в специализированных учреждениях.

При нарушении этих ограничений к нарушителю применяется ст. 669 КоАП РК, которая предусматривает штраф до 5 месячных расчетных показателей, либо административный арест сроком до пяти суток. С начала года по этой статье привлечены 640 человек.

Фиксация электронного браслета

Отдельное внимание уделяется профилактике бытового насилия. С начала года в Костанае вынесено более 1 400 защитных предписаний в отношении лиц, допустивших правонарушения в семье. При вынесении таких мер учитываются не только сам факт конфликта, но и личностные особенности правонарушителя, мнение потерпевшего, а также вероятность повторного насилия.

По данным УП, в 2025 году возбуждено 5 уголовных дел по ст. 108-1 УК РК - за систематическое бытовое насилие. Санкция предусматривает штраф до 200 МРП, арест сроком до 50 суток или общественные работы до 200 часов. Ещё 8 уголовных дел возбуждены по ст. 109-1 УК РК - за причинение лёгкого вреда здоровью в бытовом конфликте. Здесь предусмотрена ответственность в виде штрафа до 80 МРП, ареста до 25 суток или общественных работ сроком до 80 часов.

Проверка по месту жительства

- Проблема бытового насилия остаётся острой социальной темой, - отмечает заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП Костаная Динара САЛЬКИНОВА. - Она подрывает безопасность семей, влияет на здоровье пострадавших и в целом дестабилизирует общество. Именно поэтому органы полиции активно применяют превентивные меры, включая индивидуальную работу, административные ограничения и электронный мониторинг. Мы призываем граждан не замалчивать случаи насилия и при необходимости обращаться за помощью.