По прогнозам синоптиков, в четверг, 22 мая, ночью на западе и юге будет дождь с грозой, а днём грозовые дожди захватят ещё и восток области, на юге они будут особенно сильными. Кроме того, в дневное время местами шквал и град. В пятницу, 23 мая, по области дожди с грозами, на севере и востоке - сильные. И вновь местами шквал, град. В субботу, 24 мая, дожди прогнозируются на севере, востоке и юге области.

В Костанае в четверг и пятницу ожидаются дождь, гроза, в субботу - переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 7-12, на юге 15 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 20-25 °С, на юге 28 °С. В ночь на пятницу термометры покажут 8-13 °С, днём 15-20 °С. В субботу ночь будет немного прохладнее - 3-8 °С, днём прогнозируем 12-17 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 10-12 °С, днём 21-23 °С. В пятницу: ночью 8-10 °С, днём 18-20 °С. В субботу: ночью 6-8 °С, днём 13-15 °С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, на западе, юге и востоке усиления до 15-20 м/с. В пятницу ветер сменится на северо-восточный, скорость его будет 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с на севере и востоке. В субботу прогнозируется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



