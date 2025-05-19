В майской синоптической корзине - дождь, гроза, шквал и град. О погоде в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Как прогнозируют синоптики, во вторник, 20 мая, на западе и севере, ожидаются дождь, гроза, шквал, местами град. В среду, 21 мая, на западе, севере и востоке пройдут дожди с грозами, возможны шквал и град.
В Костанае в ближайшие двое суток дождь, гроза.
- Ночью во вторник термометры покажут 10-15 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаемая температура воздуха: 20-25 °С, на юге 28 °С. В среду ночью будет 8-13 °С, днём 20-25 °С.
В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 11-13 °С, днём 23-25 °С. В среду: ночью 10-12 °С, днём 21-23 °С.
В ближайшие два дня будет дуть юго-западный ветер скоростью 15-20 м/с. Во вторник на востоке области прогнозируются периодические усиления до 25 м/с.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
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