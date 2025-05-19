Об этом сегодня, 19 мая, на аппаратном совещании сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Работы пройдут на отрезке от железнодорожного вокзала до улицы Баймагамбетова в рамках реконструкции участка в соответствии с дизайн-кодом Костаная.

- Там, где возможно, надо разобрать брусчатку, открыть грунт, засеять газон, - сказал Жундубаев.

Горожане давно обращали внимание акимата на то, что в ходе разнообразных ремонтов дорожного полотна и последующего благоустройства территории подрядчики всю тротуарную зону до бордюра закладывали брусчаткой. И тем деревьям, которые они все-таки сохраняли или сажали новые, оставляли совсем маленькие приствольные круги.

Как раз указанный участок проспекта Аль-Фараби - яркий тому пример. В частности, от улицы Темирбаева до Майлина нет ни одного дерева с нормальным приствольным кругом. У берез уже сохнут верхушки.

Корреспондент «НГ» поинтересовался, как акимат будет поступать с участками вдоль улицы (по соседству с проезжей частью), которыми распоряжается бизнес. Возможно, прилегающие к объектам предпринимательства территории, - в частной собственности. Напомним, на одном таком лет 7 назад за два дня вырубили взрослые деревья и за неделю обустроили на их месте парковку.

- Вы же видите, как мы поступаем с тремя киосками, которые раньше как-то получили разрешение стоять на тротуарных участках, отданных в частную собственность, - ответил Жундубаев, - один убрали, второй в суде, третий владелец сказал, что сам уберет. Отвечая на ваш вопрос, скажу: если участки, которые мы планируем освободить от брусчатки, принадлежат частнику, мы предложим ему это сделать самому. Если не сможет - отдает землю нам, мы приводим в порядок. Не отдаст - изымем и благоустроим.

Рассказывая о планах «размуровывания» деревьев, аким города добавил, что участок проспекта в этом плане должен стать показательным.

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