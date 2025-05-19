Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях.

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В связи с этим произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 19 мая по 24 мая с 10:00 до 18:00

магазин «Запчасти», «AsemMotors», «Голд Барс».

Частный сектор: ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

ТП –73 (работы на ТП)

20 мая с 10:00 до 18:00

Гостиница «Турист», областной архив, экономический суд, городской суд, ювелирный салон «Рубин», зоомагазин, ИП Язиси.

Спальный сектор: ул. Дулатова, 89.

Светофор: ул. Дулатова – пр. Тауелсиздик

ТП –048 (работы на ТП)

21 мая с 10:00 до 18:00

Магазин «Игилик», «Гумель».

Спальный сектор: ул. Каирбекова 340,342, ул. Ул. Текстильщиков 3а, 3/51, ул. Свободы 98а, ул. Красносельская 128.

ТП – 361 (работы на ТП)

22 мая с 10:00 до 18:00

Банк по ул. 1 Мая, 126, ДЮСШ № 2, спортивный клуб «Султан», клиника «Уромед», магазин «Абажур», «Жанары», «Зулкия», ИП Кожур, ИП Лошкарев.

Спальный сектор: ул. Пушкина, 121, 131,151, пр. Тауелсиздик, 116.

Светофоры: ул. Чехова – пр. Аль-Фараби, ул. Чехова – пр. Тауелсиздик

РП – 21 (работы на ТП)

23 мая с 13:00 до 18:00

Кожвендиспансер, школа № 22, кафе «Дионис», «Алтын Гасыр», магазин «Нурдаулет», «Солнышко», «№ 29», библиотека, коррекционная школа.

Спальный сектор: ул. Текстильщиков, 8, 10 а, 12 б, 14, 16, 18, пр. Кобланды батыра, 44, 46, 48.

КТП – 85 (работы на ТП)

22 мая с 10:00 до 18:00

Клиника «Медионика», дачи «Садовод».

Частный сектор: ул. Краснопартизанская, 55-71, ул. Наримановска,я 5-27, 27а, 21/1-21/12, 23/1-23/10, ул. Кирпичная, 1-81, 14/4-14/14, 16/2-16/10, ул. Дачная, 1-38, 8 Марта, 71/1-71/7, 64-90.

ТП – 419 (работы на ТП)

23 мая с 10:00 до 18:00

БСГ, СТО, ГАЗС, автомойка, магазин «Продукты», сауна «Арука», кофейня № 1, газцентр, тех.осмотр «Каусар», автомойка «Рако», кафе «Шахерезада».

Частный сектор: ул. Маяковского, 97/1, 97/2, 99, 97, пр. Хакимжановой, 1-54, 34/1, 34/2, 36/1.

Светофор: ул. Хакимжановой – ул. Маяковского

РП – 26 (ул. Складская) (работы на ВЛ)

21 мая с 10:00 до 17:00

Емшан 3, ТОО «Жусан-Ком», ИП Оспанова, ИП Пупырева.

промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)

22 мая с 10:00 до 17:00

ИП Манандян, ИП Мужневская, ИП Омаров, магазин «Уральский», ИП Вялых, ТОО «Милтех», ТОО «Бренд-Строй», ИП Крапива, ТОО «Казторгсервис», ИП Денисенко, ГЭК «Авиатор», АЗС «Эталон-Авто», мастерская «Дуб», ТОО «Бак Билдинг», ИП Капышева.

Спальный сектор: ул. Уральская 37,37/1.

ж/м п. Киевский (работы на ВЛ)

23 мая с 10:00 до 17:00

ТОО «Эталон-Авто», ИП Ким, ТОО «Форум», ТОО «Автостиль», АЗС «Гелиос № 8», ТОО «Автомиг», ИП Пугачев, ГЭК «Электрон», ИП Ремизов, ИП Моисеева, ИП Вельчинский, ИП Цуроева, ИП Муслимова, ТОО «Транс-сервис», магазин «У Веры», «Баркат». «Хороший».

Частный сектор: весь ж/м п. Киевский.