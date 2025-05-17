В Алматы на паркете спортивного комплекса «Arena show» прошли два матча, продолжившие серию игр за третье место в ХХХIII чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Алматинским Легионом» и «Тоболом».

Трехочковый бросок по кольцу «Алматинского Легиона» наносит Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Серия стартовала двумя встречами в Костанае, в первом из которых хозяева уступили со счетом 93:98, а во втором взяли реванш - 102:90.

На первый матч в южной столице в стартовой пятерке «Тобола» на площадку вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Антон Быков и Борис Назмутдинов.

Первая четверть поединка прошла в очень упорной борьбе, восемь раз счет становился равным, но за три секунды до окончания игрового отрезка хозяева в шестой раз вышли вперед - 24:22.

Гости трижды до середины второй десятиминутки сменяли на посту лидера алматинский клуб, но тот, выйдя в очередной раз вперед, сумел к большому перерыву создать отрыв в восемь очков - 46:38.

После 15-минутного отдыха «Тоболу» удавалось оказывать сопротивление хозяевам до середины седьмой минуты четверти, а затем более трех минут ни один из бросков гостей по кольцу соперника не достиг цели. А преимущество «Алматинского Легиона» за это время выросло до 27 очков - 98:52.

И относительно равная борьба в заключительном игровом отрезке уже никак не могла повлиять на исход встречи, завершившейся со счетом 100:70 (24:22, 22:16, 33:14, 21:18).

Самым результативным в составе «Тобола» в этом матче стал Антон Быков, набравший 18 очков. На три очка меньше на счету Демонте Флэннигана - 15. По 11 очков набрали Василий Петришинец и Шаим Куанов, Дарим Султанов набрал 6 очков, Рустам Валиев - 4, Константин Двирный - 3 и Борис Назмутдинов - 2.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Алматинского Ленгиона», а это означало, что в следующем матче любая ошибка станет для гостей непростительной. И тренерскому штабу «Тобола» после такого поражения необходимо было сделать, казалось бы, невозможное, чтобы вернуть команде веру в свои силы. К тому же не мог помочь в этой игре «Тоболу» ее лидер Антон Быков.

С мячом Дарим Султанов / Фото nbf.kz

Но уже стартовая четверть четвертой игры за бронзовые медали чемпионата показала, что «Тобол» вышел на игру, словно и не было поражения накануне. Уже к восьмой минуте игрового отрезка хозяева уступали в счете с двухзначной разницей - 9:19, а перед второй четвертью алматинский клуб проигрывал со счетом 15:26.

Вторая десятиминутка, за которую костанайские баскетболисты добавили к своему преимуществу еще десять очков, только подтвердила, что борьба за «бронзу» еще не окончена - 28:49.

Как ни старались хозяева в третьей четверти, но разницу в счете им сократить не получилось - 52:74.

Правда, получилось у них это сделать в заключительной десятиминутке, но избежать поражения в матче им не удалось - 80:89 (15:26, 13:23, 24:25, 28:15).

Самым результативным в «Тоболе» в этой встрече стал Павел Ильин, набравший 19 очков, а капитан команды Шаим Куанов записал на свой счет дабл-дабл, набрав 17 очков и совершив 10 подборов. Результативными действиями отметились еще шесть игроков - Рустам Валиев набрал 14 очков, Константин Двирный - 12, Демонте Флэнниган - 11, Василий Петришинец - 9, Борис Назмутдинов - 5 и Адильбек Битенов - 2.

Счет в серии сравнялся - 2:2, и обладатель бронзовых медалей определится в заключительной игре серии, которая пройдет в Костанае 19 мая.