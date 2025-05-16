Что нужно сборной Казахстана по хоккею для сохранения места в элите
Сборная Казахстана по хоккею может впервые за пять лет покинуть элитный дивизион чемпионата мира. Корреспондент Tengri Sport подсчитал, какие результаты позволят команде сохранить позиции.
Фото: instagram.com/kazakhstanhockey/
После четырех матчей группы B сборная Казахстана по хоккею занимает седьмую строчку, уступив в трех играх подряд. Для того чтобы в следующем году вновь выступить в элитном дивизионе, команде Олега Болякина нужно не пропустить вперед сборную Норвегии.
Положение сборной Казахстана в группе B
- Германия - 9 очков (после 3 матчей);
- США - 8 очков (4 матча);
- Чехия - 8 очков (3 матча);
- Швейцария - 7 очков (3 матчей);
- Дания - 3 очка (4 матча);
- Венгрия - 3 очка (3 матча);
- Казахстан - 3 очка (4 матча);
- Норвегия - 1 очко (4 матча).
Кто претендует на понижение
Группа B в сезоне-2025 поделилась на две половины: Германия, США, Швейцария и Чехия, вероятнее всего, сыграют в плей-офф, а оставшиеся четыре команды поборются за место в элите.
Решающее значение имеют игры Дании, Венгрии, Норвегии и Казахстана между собой. В настоящий момент только сборная Казахстана сыграла все матчи с прямыми конкурентами, а остальным еще предстоит разыграть очки.
Матчи сборной Казахстана за сохранение места в элите (счета)
Казахстан - Норвегия - 2:1;
Казахстан - Венгрия - 1:4;
Казахстан - Дания - 1:5.
Оставшиеся игры конкурентов Казахстана между собой
5-й тур: Венгрия - Дания;
6-й тур: Дания - Норвегия;
7-й тур: Венгрия - Норвегия.
Какие результаты позволят Казахстану сохранить место в элите
У подопечных Болякина на турнире остались игры только против фаворитов группы. Завоевание одного очка в любом из этих матчей сильно увеличит шансы на места с 5-е по 7-е, но гарантировать их смогут только победы. Учитывая статистику, такой расклад кажется маловероятным.
Будущее сборной Казахстана в следующем году сейчас в руках сборной Норвегии - единственной команды, которую Казахстан обыграл по ходу турнира. Если норвежцы за оставшиеся три матча наберут два очка и меньше - наша команда не опустится ниже седьмого места.
При равенстве очков в таблице значение будут иметь личные встречи и только потом - разница шайб, а потому Данию и Венгрию обойти будет сложнее - для этого нужно, чтобы одна из этих команд уступила во всех своих матчах в основное время, а Казахстан набрал минимум одно очко в играх с лидерами группы.
При определенном раскладе у нескольких команд может быть одинаковое количество очков и равенство по личным встречам между собой. Тогда придется подсчитывать разницу забитых и пропущенных шайб.
В настоящий момент Казахстан предпоследний по этому показателю, но впереди соперники, которые могут серьезно изменить эту статистику.
Разница шайб у аутсайдеров группы B
Норвегия - минус 6;
Дания - минус 8;
Казахстан - минус 8;
Венгрия - минус 9.
Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025
17 мая Казахстан сыграет с Чехией;
18 мая Казахстан сразится с США;
20 мая Казахстан поборется со Швейцарией.
Отметим, что сборная Казахстана проводит рекордный пятый сезон в элитном дивизионе. Последний раз казахстанцы играли в первом дивизионе в 2019 году.
Напомним, что сборная Казахстана в стартовом матче чемпионата мира по хоккеюодержала победунад Норвегией (2:1), а затемуступила Германии(1:4),Венгрии(2:4) и Дании (1:5).
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