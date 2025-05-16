Сборная Казахстана по хоккею может впервые за пять лет покинуть элитный дивизион чемпионата мира. Корреспондент Tengri Sport подсчитал, какие результаты позволят команде сохранить позиции.

Фото: instagram.com/kazakhstanhockey/

После четырех матчей группы B сборная Казахстана по хоккею занимает седьмую строчку, уступив в трех играх подряд. Для того чтобы в следующем году вновь выступить в элитном дивизионе, команде Олега Болякина нужно не пропустить вперед сборную Норвегии.

Положение сборной Казахстана в группе B

Германия - 9 очков (после 3 матчей); США - 8 очков (4 матча); Чехия - 8 очков (3 матча); Швейцария - 7 очков (3 матчей); Дания - 3 очка (4 матча); Венгрия - 3 очка (3 матча); Казахстан - 3 очка (4 матча); Норвегия - 1 очко (4 матча).

Кто претендует на понижение

Группа B в сезоне-2025 поделилась на две половины: Германия, США, Швейцария и Чехия, вероятнее всего, сыграют в плей-офф, а оставшиеся четыре команды поборются за место в элите.

Решающее значение имеют игры Дании, Венгрии, Норвегии и Казахстана между собой. В настоящий момент только сборная Казахстана сыграла все матчи с прямыми конкурентами, а остальным еще предстоит разыграть очки.

Матчи сборной Казахстана за сохранение места в элите (счета)

Казахстан - Норвегия - 2:1;

Казахстан - Венгрия - 1:4;

Казахстан - Дания - 1:5.

Оставшиеся игры конкурентов Казахстана между собой

5-й тур: Венгрия - Дания;

6-й тур: Дания - Норвегия;

7-й тур: Венгрия - Норвегия.

Какие результаты позволят Казахстану сохранить место в элите

У подопечных Болякина на турнире остались игры только против фаворитов группы. Завоевание одного очка в любом из этих матчей сильно увеличит шансы на места с 5-е по 7-е, но гарантировать их смогут только победы. Учитывая статистику, такой расклад кажется маловероятным.

Будущее сборной Казахстана в следующем году сейчас в руках сборной Норвегии - единственной команды, которую Казахстан обыграл по ходу турнира. Если норвежцы за оставшиеся три матча наберут два очка и меньше - наша команда не опустится ниже седьмого места.

При равенстве очков в таблице значение будут иметь личные встречи и только потом - разница шайб, а потому Данию и Венгрию обойти будет сложнее - для этого нужно, чтобы одна из этих команд уступила во всех своих матчах в основное время, а Казахстан набрал минимум одно очко в играх с лидерами группы.

При определенном раскладе у нескольких команд может быть одинаковое количество очков и равенство по личным встречам между собой. Тогда придется подсчитывать разницу забитых и пропущенных шайб.

В настоящий момент Казахстан предпоследний по этому показателю, но впереди соперники, которые могут серьезно изменить эту статистику.

Разница шайб у аутсайдеров группы B

Норвегия - минус 6;

Дания - минус 8;

Казахстан - минус 8;

Венгрия - минус 9.

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025

17 мая Казахстан сыграет с Чехией;

18 мая Казахстан сразится с США;

20 мая Казахстан поборется со Швейцарией.

Отметим, что сборная Казахстана проводит рекордный пятый сезон в элитном дивизионе. Последний раз казахстанцы играли в первом дивизионе в 2019 году.

Напомним, что сборная Казахстана в стартовом матче чемпионата мира по хоккеюодержала победунад Норвегией (2:1), а затемуступила Германии(1:4),Венгрии(2:4) и Дании (1:5).