Туркестанский "Туран" принял у себя на поле костанайский "Тобол" в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана, передают Vesti.kz.

В первом тайме голов не последовало. Но на 60-й минуте гости усилиями форварда из Того Давида Энена вышли вперед.

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На 78-й минуте "Тобол" укрепил преимущество, благодаря голу сербского защитника Ивана Миладиновича.

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Таким образом, костанайцы со счетом 2:0 разобрались с соперниками и вышли в полуфинал турнира. "Туран", в свою очередь, завершает выступление в турнире.