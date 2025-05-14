По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 мая, ночью на севере и западе области пройдут грозовые дожди. В пятницу, 16 мая, дождь и гроза ожидаются ночью на севере и востоке.

В субботу, 17 мая, ночью дожди с грозами прогнозируются на южной половине территории области, а днём по всей области, причем на юге они будут особенно сильными. Местами возможен град.

В Костанае в четверг и пятницу облачно, без осадков, в субботу - дождь, гроза.

- Ночью в четверг по области будет 13-18, на юге 22 градуса тепла, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 20-25°С, на юге будет сильная жара - 35°С. В пятницу ночью термометры покажут 8-13°С, на юге 18°С. Днём будет 20-25°С, на юге 28°С. В ночь на субботу будет такая же температура, как и предыдущей ночью: 8-13°С, на юге 18°С. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 18-23°С, на юге до 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 15-17°С, днём 26-28°С. В пятницу: ночью 11-13°С, днём 21-23°С. В субботу: ночью 10-12°С, днём 20-22°С.

В четверг ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный скоростью 9-14 м/с, на севере и юге - усиления до 15-20 м/с.

В пятницу ветер будет северо-западный, в субботу - северо-восточный. Скорость ветра в эти два дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ