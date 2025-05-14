В Министерстве промышленности и строительства прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о том, что после введения обновленных норм жилищного законодательства дети-сироты потеряют свое приоритетное право на получение жилья, передает Tengrinews.kz.

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Сироты теряют приоритетное право на получение квартиры?

О том, что с введением новых правил в жилищное законодательство дети-сироты потеряют приоритетное право на получение квартир, в социальных сетях заявила руководитель фонда по защите прав детей-сирот в ВКО Александра Исмаилова.

Что говорят в Министерстве промышленности и строительства

Однако в Министерстве промышленности и строительства назвали это заявление не соответствующим действительности и отметили, что новеллы, наоборот, сохранят и расширят возможности сирот в части обеспечения жильем.

"Категория "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" по-прежнему имеет первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда. Это закреплено в законодательстве и не отменяется новыми нормами. Информация о том, что они могут "остаться на улице" в связи с новыми правилами, не соответствует действительности", - сообщили в министерстве.

Также в центральном исполнительном органе напомнили, что с 4 декабря 2024 года вступили в силу изменения, дающие право всем категориям граждан, включая детей-сирот, приватизировать арендное жилье, в котором они проживают.

При этом предусмотрено три механизма приватизации:

Безвозмездно - для отдельных категорий граждан, в том числе сирот, при соблюдении условий, указанных в статье 13 Закона "О жилищных отношениях";

По остаточной стоимости - с учетом физического износа жилья;

В рассрочку - с первоначальным взносом 10 процентов и выплатой оставшейся суммы до 15 лет.

"Приватизация арендного жилья не является обязательной. При отсутствии возможности выкупа сироты и другие получатели жилья могут продолжать проживание в арендном жилье по договору найма, заключенному с акиматом. Никто не может их выселить или лишить жилья по этой причине", - уточнили в министерстве.