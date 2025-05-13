Руководитель фонда по защите прав детей-сирот в ВКО Александра ИСМАИЛОВА заявляет, что из-за новых правил получения государственного жилья, вступающих в силу 24 мая 2025 года, сироты теряют приоритетное право на получение квартиры, сообщает телеграм-канал "Письма президенту".

- Справедливость в Казахстане? Нет, я о таком не слышала, - говорит правозащитница в своём видео. - О какой справедливости я могу говорить, когда выпускники детских домов, такие же, как и я, как и тысячи по всему Казахстану, которые ждали свои квартиры десять, а то и двадцать лет хоть с какой-то надеждой о том, что у них есть приоритет, потеряли этот приоритет? С 24 мая вступает в силу новое законодательство, по которому дети-сироты больше не имеют приоритетного права на получение жилья. А что вообще мы имели после выпуска из детского дома? Наши мама и папа - это наше государство. Если вы взяли опеку над нами, так опекайте нас, пожалуйста, хотя бы не выкидывайте, как собак, на улицы после выпуска из детского дома. А то вы даже прописку у нас отбирает после того, как мы заканчиваем среднее образование. Мы остаёмся без прописки, а потом многих очерёдников убирали из очереди из-за отсутствия прописки. Хороший был алгоритм действий у нас в Казахстане.

Исмаилова отмечает, что категории, которые в приоритете на получение жилья, получают социальные пособия, которых не получают дети-сироты.

Фото - кадры из видео Александры Исмаиловой