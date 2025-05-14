За два тура до окончания регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025 в Рудный к местному «Аяту» приехал «Тулпар» из Караганды.

Жеже отметился забитыми голами в обоих матчах с «Тулпаром» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Рудничане после недавних поражений возглавившему турнирную таблицу «Семею» уступили третью строчку «Атырау» и теперь, чтобы вернуть утерянные позиции, должны выигрывать в каждой игре.

Матчи с «Тулпаром», хотя и занимающим последнее место, не бывают легкими. И «Аят» в первом круге уже испытал серьезное сопротивление в Караганде, где хозяева дважды уступили с минимальной разницей в счете - 5:6 и 1:2. И все же в матчах 41-го и 42-го туров, проходивших на паркете «Аят Арене», рудничане считались фаворитами.

Первый тайм матча 41-го тура хозяева провели уверенно, забив два безответных мяча. Авторами голов стали Жеже, на 6-й минуте прорвавшийся по правому краю и точно пробивший с острого угла, и Лазар Маринкович, удвоивший преимущество рудничан на 13-й минуте.

На второй минуте второго тайма защитник «Аята» и национальной сборной Ерсултан Сагындыков фирменным ударом с лету со средней дистанции сделал счет разгромным. Но вскоре лучший бомбардир «Тулпара» Тимур Малибеков провел ответный мяч в ворота, прервав поперечную передачу рудничан перед воротами и в касание пробив мимо вратаря «Аята» Дмитрия Бондарева. И все же разгрома карагандинцам избежать не удалось. За 20 секунд до окончания матча защитник «Аята» Андрей Графский поразил ударом со своей половины поля пустые ворота «Тулпара», перешедшего на последних минутах встречи на игру с пятью полевыми игроками - 4:1.

В игре вратарь «Аята» Дмитрий Бондарев / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Счет в матче 42-го тура также открыли хозяева, в составе которых на 12-й минуте отличился Антон Рындин. Он же через две минуты стал автором и второго гола в ворота «Тулпара». Но между этими голами игрок карагандинского клуба Адилет Дуйсемби сумел забить мяч в ворота «Аята» прямым ударом со штрафного. Перед перерывом Жеже упрочил преимущество хозяев - 3:1.

Во втором тайме рудничане забили еще два гола в ворота гостей. На 25-й минуте это сделал Графский ударом из центрального круга, а на 32-й минуте довершил разгром «Тулпара» Леандерсон - 5:1.

После этих побед «Аят» отстает всего на одно очко от «Атырау», потерявшего в этих турах очки в домашних матчах с «Каспием» - 2:2 и 8:2.

А победителем регулярного чемпионата стал «Семей», который в матчах в южной столице поделил очки с «Кайратом», одержав победу в своем заключительном матче со счетом 5:3 и уступив накануне 1:3.

Алматинцы еще проведут две игры с «Тулпаром», но даже если наберут в них шесть очков, выше второй строчки не поднимутся из-за показателей в личных встречах с «Семеем».

Занимающий пятое место «Актобе» набрал всего одно очко в домашних матчах с преследующим его «Ордабасы» - 2:3, 3:3. На три очка от шымкентского клуба отстает «Жетысу», одержавший две победы на своем паркете над «Астаной» (5:2 и 7:5), которая все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Регулярный чемпионат «Аят» завершит встречами в Актау с «Каспием», которые пройдут 21 и 22 мая.

Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2024/2025

