В Костанае стартовала заключительная серия игр чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, по результатам которой определится третий призер.

Борьбу за бронзовые медали повели БК «Тобол» и БК «Алматинский Легион», а серия продлится до трех побед одной из команд.

В рамках регулярного чемпионата команды встречались трижды: в южной столице первый матч выиграл «Тобол» - 101:98, а во втором хозяева взяли реванш - 88:72. В Костанае хозяева победили в первой встрече - 92:81, после чего гости не вышли на повторный поединок по причине болезни ряда игроков, за что им было зачитано техническое поражение (0:20).

После побед в четвертьфинале в полуфинальных сериях с одинаковым счетом (0:3) «Тобол» уступил «Астане» (70:93 и 76:97 в Костанае и 66:84 в Астане), а «Алматинский Легион» - «Ирбису Алатау» (85:94, 69:82 и 69:78).

Под кольцом "Алматинского Легиона" было тесно / Фото vk.com/bctobol

На первый матч за третье место, прошедший на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», с первых секунд в составе «Тобола» вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Рустам Валиев и Антон Быков. В стартовой четверти команды по два раза выходили вперед, и после того, как хозяева во второй раз уступили лидерство при счете 15:17, они не смогли изменить ситуацию за оставшиеся две минуты до окончания игрового отрезка - 19:22.

Догнали соперника костанайские баскетболисты к середине второй четверти - 31:31, но через две минуты уже уступали семь очков - 34:41. Однако после взятого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аута, хозяева сумели до большого перерыва свести отставание к минимуму - 47:48.

Бросок по кольцу наносит Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

В третьей десятиминутке хозяева трижды догоняли алматинцев, а после счета 60:60 вышли вперед и завершили четверть лидерами - 73:71.

Однако в заключительном игровом отрезке, добавив к своему преимуществу два очка на первых секундах, баскетболисты «Тобола» смогли забросить мяч в кольцо соперника лишь через шесть минут, уступая к тому времени 11 очков - 75:86. К окончанию матча хозяевам удалось лишь сократить отставание до пяти очков - 93:98 (19:22, 28:26, 26:23, 20:27).

Капитан «Тобола» Шаим Куанов стал в этой встрече самым результативным игроком, набрав 31 очко. Больше двух десятков очков набрал Константин Двирный - 23, а Антон Быков записал на свой счет дабл-дабл - 13 набранных очков и 10 совершенных подборов. По 10 очков набрали Павел Ильин и Василий Петришинец, 4 очка на счету Демонте Флэннигана и 2 - у Рустама Валиева.

В первой четверти второго матча за «бронзу» «Тобол» сумел продержаться в лидерах 8 минут и 20 секунд, после чего счет стал равным - 25:25. Выйдя после этого вперед, хозяева все же уступили лидерство на последней минуте и проигрывали после первой четверти с разницей в четыре очка - 28:32.

Но если в первом матче на большой перерыв «Тобол» уходил с минимальным отставанием, то в этот раз минимальное преимущество было уже на его стороне - 52:51.

Зеркальное соотношение сил, по сравнению с первой встречей, получилось и по итогам третьего игрового отрезка - выигрывавший накануне с разницей в два очка «Тобол» в этой встрече проигрывал два очка перед заключительной десятиминуткой - 74:76.

В середине третьей минуты четвертой четверти счет в матче стал равным - 80:80, а затем «Тобол», в отличие от первого поединка, стал набирать очки таким темпом, что за минуту до окончания встречи достиг стоочкового рубежа - 100:90, и уверенно довел игру до победы - 102:90 (28:32, 24:19, 22:25, 28:14).

Очередной дабл-дабл по итогам матча на счету Антона Быкова - 27 очков и 19 подборов. А результативными действиями отметились Павел Ильин, набравший 18 очков, Шаим Куанов - 15, Борис Назмутдинов - 13, Константин Двирный и Василий Петришинец - по 12 и Рустам Валиев - 5.

Счет в серии сравнялся - 1:1. А противостояние продолжится в южной столице на паркете «Алматинского Легиона», где 15 и 16 мая пройдут еще две игры серии.