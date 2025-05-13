Почти два месяца в Костанае проходил городской этап Областной школьной лиги по баскетболу (5х5) среди команд юношей и девушек.

Моменты финальных игр Школьной баскетбольной лиги / Фото instagram.com/lovi_svoyshans

В соревнованиях приняли участие сборные десяти школ города, составленные из учеников пятых и шестых классов.

Торжественное открытие соревнований состоялось в спортзале общеобразовательной школы № 7, где прошел и первый игровой день Школьной баскетбольной лиги. В первый же день турнира организаторы, тренеры и почетные гости стали свидетелями демонстрации юными баскетболистами силы, ловкости и командного духа. А это означало, что впереди увлекательный сезон, полный ярких матчей, красивых комбинаций и незабываемых моментов. И подтверждением тому были горящие глаза участников.

В течение двух месяцев поддержку и помощь в организации этого мероприятия оказывал отдел образования акимата города Костаная.

В результате бескомпромиссной борьбы победителями турнира среди команд юношей стала команда школы-лицея № 1. Второе место заняла сборная общеобразовательной школы №17, а третьими стали юные баскетболисты школы-гимназии № 3.

Среди команд девушек призовую тройку составили в порядке занятых мест сборные общеобразовательных школ № 22, № 11 и № 4.

Команды-призеры были награждены кубками, игроки - грамотами и медалями, а тренеры - грамотами и памятными подарками.

Организаторы турнира определили и лучших игроков соревнований на различных игровых позициях, которые также были награждены специальными призами.

Среди юношей лучшим защитником признан Артур Маралов (школа-лицей № 1), лучшим центровым - Алхан Мажкеев (школа-гимназия №3), лучшим разыгрывающим - Артем Мозговенко (школа-гимназия № 3) и лучшим нападающим - Максим Фоменко (общеобразовательная школа № 17).

Среди девушек Жанайым Абикен (общеобразовательная школа № 11) признана лучшим защитником, Дарина Нурбол (общеобразовательная школа № 11) - лучшим центровым, Айгерим Рахметова (общеобразовательная школа №22) - лучшим разыгрывающим и Полина Частилова (общеобразовательная школа № 4) - лучшим нападающим.

А лучшими игроками турнира (MVP) признаны ученик школы-лицея № 1 Дмитрий Васильев и ученица общеобразовательной школы № 22 Олеся Пушкова.

Призеры городского этапа Областной школьной лиги по баскетболу / Фото instagram.com/lovi_svoyshans

Как отметил один из организаторов школьной лиги руководитель спортивной Школы баскетбола «Шанс» Марат ДАУТОВ, большую работу проделали и учителя физкультуры школ, чьи команды участвовали в соревнованиях:

- Они выступали не только в роли тренеров, но были и полноценными руководителями команд. Большое за это им спасибо! Хочется также выразить благодарность родителям участников, которые на протяжение этих двух месяцев поддерживали юных игроков и верили в своих детей. И, конечно же, большое спасибо всем участникам за самоотдачу, красивые моменты и любовь к баскетболу!

Впереди у юных баскетболистов учеба, усиленные тренировки и мечты о выступлении в командах мастеров. Находят они время и для посещения игр своей любимой команды - баскетбольного клуба «Тобол», который в настоящее время ведет борьбу за бронзовые медали чемпионата Казахстана среди мужских команд Национальной лиги.