Мы привыкли думать, что за такими серьёзными государевыми делами, как городская среда и безопасность пешеходов, стоит... В общем, кто-то стоит, но точно не я. Полиция, акимат. Особенно если два этих вопроса сплетаются в один - городскую среду, обеспечивающую безопасность пешеходов.

Эта житейская позиция исходит из допущения, что глаза госорганов - всеобъемлющи, что ведомства углядели все проблемные зоны и уже давно установили все нужные дорожные знаки, светофоры и лежачие полицейские. А что, если нет?

Таким вопросом задался ученик 10 класса школы № 7 Костаная Глеб ЗАЙНУЛИН. Он занимается проектом Safe Way to School ("Безопасный путь в школу").

- В основе проекта лежит идея Vision Zero - это международная программа, которая стремится к нулевой смертности на дорогах, - поясняет Глеб. - Концепция предполагает "нулевую терпимость" к смертности на дорогах и предлагает проектировать городскую среду с приоритетом безопасности. То есть, ни один человек не должен погибать или серьёзно страдать в ДТП. Для этого города должны быть устроены так, чтобы безопасность людей всегда была на первом месте. Хочу отметить, что я работаю над проектом не один - у нас есть целая команда, состоящая из таких же неравнодушных старшеклассников, как и я. Мы - ученики 10-х классов из разных регионов Казахстана, и каждый участник отвечает за свой участок в своём городе или районе.

Решение начать проект Глеб объясняет так:

- Каждый год в авариях гибнут и получают травмы тысячи людей. И, к сожалению, среди них - много детей. На первом месте в смертности детей стоят ДТП. Часто дело не только в ошибках водителей или пешеходов, но и в неудобной, небезопасной городской инфраструктуре - где-то нет тротуаров, где-то плохая разметка или отсутствуют светофоры. Я хочу это изменить. Найти реальные решения и сделать город безопаснее.

Традиционно, если госорганы не способны заметить каждую проблемную зону, им в этом помогают горожане. В своём проекте Глеб тоже выступает, как некая служба приёма жалоб:

- Я провёл опрос среди соседей и составил электронную карту с отмеченными участками, представляющими опасность. В настоящее время работаю над документом с подробным описанием самых проблемных участков. К примеру, по адресу ул. Спортивная, 3, рядом с детским садом "Аяна-2011", я выявил 5-6 серьёзных проблем. С одной стороны дороги вообще нет тротуара. С другой он такой узкий - всего 30-50 см - что по нему идти реально опасно. Нет светофора у пешеходного перехода рядом с входом в детский сад. Разметка "зебра" отсутствует. Нет "лежачего полицейского", чтобы машины притормаживали у перехода. Нет знаков, ограничивающих скорость до 20-30 км/ч, хотя рядом маленькие дети! Также там стоят столбы на середине "тротуаров". Эти проблемы подтвердил один из опрошенных.

Зайнулин предлагает расширить тротуар справа и отремонтировать тротуар слева, обновить "зебру", установить знак ограничения скорости и светофор. И действительно, свежая разметка будет заметна водителям лучше низких знаков о пешеходном переходе (да и видит ли их кто-то на левой полосе, если они чуть ли не прячутся за кирпичным зданием и столбом?). А с регулирующим каждого участника светофором проходить всегда спокойнее, особенно детям.

Предсказуемость, которую дают светофоры, чёткое разграничение пространства для машин и пешеходов, которую дают тротуары - всё это принципы проекта Safe Way to School.

- На первый взгляд кажется, что если полиция не приказала, а отдел ЖКХ ничего на участке не установил, значит, там ничего и не нужно. Как ты определяешь, что зона действительно проблемная?

- Я ориентируюсь на технические принципы концепции Vision Zero. Вот основные из них. Контроль и разделение потоков. Дороги должны быть разделены по назначению - отдельно для автомобилей, для велосипедистов и для пешеходов. Когда каждый знает своё пространство, риск снижается. Функциональная гармония. У каждого типа дороги своё ограничение скорости. Например, у школ - максимум 30 км/ч, а лучше и вовсе 20 км/ч. В жилых районах - 40 км/ч, в городе - 50 км/ч, на трассах - выше. Простота и предсказуемость. Дорожная инфраструктура должна быть максимально понятной для всех - и для пешеходов, и для водителей. Тогда снижается риск ошибок и недопонимания. Физическая защита. Мы живём в реальном, физическом мире, и защита пешеходов тоже должна быть реальной - барьеры, островки безопасности, лежачие полицейские. Всё это помогает спасти жизни.

- Куда пойдёт твой документ?

- Планирую направить в дорожную полицию. В нём я расскажу о своих наблюдениях и объясню, почему определённые участки дорог считаются наиболее опасными. Поделюсь этой информацией с помощью электронной карты. Один из депутатов уже предложил помощь в организации встречи, так что с этим проблем не будет.

- В чём разница между тобой и службой приёма жалоб? Люди и без проекта могут сообщать о проблемах. Какую лепту в эффективность этой коммуникации внесёшь ты?

- Я считаю, если даже школьники поднимают такие важные темы и предлагают решения, то это точно заставит государственных служащих задуматься и обратить внимание на проблему.

Фото Глеба ЗАЙНУЛИНА