И вновь центральным матчем очередного тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги стал поединок с участием «Тобола», который 10 мая играл в столице с «Астаной».

С мячом Наурызбек Жагоров / Фото instagram.com/fctobol

Столичный клуб шел в чемпионате без поражений, занимая с 18-ю очками вторую строчку в турнирной таблице и опережая костанайцев на четыре очка, проведя при этом на один матч больше.

В стартовом составе «Тобола» на матч вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Темирлан Ерланов, полузащитники Асхат Тагыберген (капитан команды), Ахмед Эль-Мессауди и Виктор Брага и нападающие Жаслан Жумашев, Николай Сигневич и Ислам Чесноков.

Уже на первой минуте встречи гости провели атаку, с которой «Астана» справилась, и литовский защитник Кипрас Казуколовас от лицевой линии выбил мяч в поле, но Ндиайе головой вновь отправил его вперед. У левой боковой линии мяч подобрал Сигневич и головой же перевел Жагорову, который сделал передачу на ближний край штрафной площади. Оттуда Чесноков, оказавшийся в окружении пяти игроков соперника, отдал мяч под удар Тагыбергену. Капитан «Тобола» пробил с ходу низом с подступов к штрафной площади, а Сигневич подставил ногу, попытавшись переправить мяч в левый угол ворот, но тот пролетел рядом со штангой.

Через минуту Ндиайе с центра своей половины поля сделал длинную подачу на правый край на ход Чеснокову, которого опередил хорватский защитник хозяев Бранимир Калайца и отправил его вратарю. Однако нападающий «Тобола» едва не перехватил эту передачу, и Сейсену пришлось забирать мяч буквально в ногах у Чеснокова.

На 4-й минуте еще одну атаку «Тобола» завершил ударом со средней дистанции Тагыберген, но не попал в створ ворот. В быстрой ответной атаке два игрока «Астаны» вышли на двух защитников «Тобола», и капитан хозяев хорватский полузащитник Марин Томасов, преследуемый Ндиайе, после передачи гвинейского полузащитника Усмана Камара пробил с правого края штрафной площади в ближний угол ворот, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

Жаслан Жумашев разгоняет атаку «Тобола» / Фото instagram.com/fctobol

Вскоре Тагыберген отобрал мяч в центре половины поля хозяев у Камара и сделал передачу в штрафную площадь, но Казуколовас выбил мяч, и тот после нескольких передач оказался у правого угла штрафной площади у Дмитрия Шомко. Однако Жумашев выбил мяч из ног полузащитника хозяев, обошел его и с правого края штрафной площади сделал передачу чуть назад в центр. Сигневич пропустил мяч в район 11-метровой отметки на Эль-Мессауди, которому мешали пробить преследовавший его белорусский легионер хозяев Макс Эбонг и хорват Карло Бартолец. Однако полузащитник «Тобола» развернулся с мячом на 360 градусов и послал мяч низом в левый угол ворот между ног этих обоих полузащитников «Астаны», оказавшихся на линии удара, в то время как вратарь хозяев сместился вправо. 0:1. На момент открытия счета прошло ровно семь минут игры.

Хозяева бросились отыгрываться и на 9-й минуте заработали штрафной удар на левом краю атаки. Томасов пробил со стандарта к границам вратарской площадки, но Бусурманов кулаками выбил мяч. Через три минуты после атаки «Астаны» нигерийский нападающий Джеффри Чинеду в штрафной площади гостей в борьбе с тремя игроками соперника потерял мяч. Однако его подобрал Камара и слева с острого угла пробил по воротам, но Бусурманов отбил мяч, а затем в падении перед собой забрал его, опередив Чинеду. А в ответной атаке Чесноков пробил с подступов к штрафной площади, но не попал в створ ворот.

После четверти часа игры последовала атака «Тобола» по левому флангу, где Жагоров при входе в штрафную площадь дважды переиграл Бартолеца и почти от лицевой линии сделал подачу в центр, на которую откликнулся Сигневич. Нападающий «Тобола» с линии вратарской площадки выпрыгнул между двух игроков столичного клуба и в касание отправил мяч ногой в левый угол ворот, поймав на противоходе вратаря - 2:0.

В середине тайма команды обменялись угловыми ударами, после чего игра на некоторое время переместилась в центр поля. А на 33-й минуте прошла атака гостей по левому флангу, и Эль-Мессауди, чей удар из пределов штрафной площади мгновением ранее заблокировал Бартолец, откатил мяч Тагыбергену, который пробил с ходу в ближний верхний угол ворот, но мяч пролетел над крестовиной.

Через четыре минуты во время атаки «Тобола» по правому краю Эль-Мессауди отдал перед штрафной площадью мяч направо Чеснокову, а уже перед вратарской площадкой не попал по мячу после ответного прострела. Мяч из центра от ноги Казуколоваса отлетел к правой штанге, где находились Сейсен и Эбонг, но их опередил Эль-Мессауди, подняв мяч в воздух. А когда тот опускался на газон в центре прямо перед воротами, Сигневич, опередив вратаря и защитников Казуколоваса и Бартолеца, переправил его в сетку ворот, оформив дубль - 0:3.

Буквально через пару минут после атаки хозяев по левому краю албанский полузащитник «Астаны» Назми Грипши прорвался в штрафную площадь с мячом почти до лицевой линии, где выполнявший подкат Жумашев прокатился перед ним по газону, не задев ни мяча, ни игрока. И Грипши, пытаясь обойти лежавшего Жумашева, сам оказался на газоне, а арбитр встречи Данияр Сахи из Кызылорды уверенно показал на 11-метровую отметку. Но через две минуты, включивших в себя разговоры с игроками «Тобола» и просмотра видеоповтора момента он отменил свое решение.

Заключительные минуты первого тайма и компенсированное к нему время прошли в атаках «Астаны», заработавшей три угловых удара.

После перерыва автора дубля на поле заменил Давид Энен.

А второй тайм начался с атак «Астаны», первая из которых на 48-й минуте завершилась опасным ударом Чинеду, пробившего с близкого расстояния головой рядом с правой штангой. Но и «Тобол» не стал играть по счету, и на 50-й минуте Энен вошел слева в штрафную площадь и пробил из-под ноги Казуколоваса в ближний угол ворот, но вратарь был на месте. Через три минуты Жагоров решился на удар со средней дистанции, но пробил выше ворот. Аналогичным был и ответ в исполнении Камара.

На 55-й минуте Миладинович заблокировал удар Томасова с линии штрафной площади. И почти тут же Чесноков длинной диагональной передачей отправил вперед по левому флангу Энена, который вошел в штрафную площадь и прострелил во вратарскую площадку на Эль-Мессауди, но того опередил Казуколовас, выбив мяч за лицевую линию. А на 57-й минуте до Эль-Мессауди дошла передача Чеснокова с левого края, но он пробил с дуги штрафной площади рядом с правой стойкой ворот.

На исходе часа игры Чинеду пробил низом в касание точно в левый угол ворот, но арбитр встречи этот гол не засчитал, зафиксировав ранее офсайд у отдававшего пас Камара. «Астана» продолжала атаковать, и все чаще в игру стал вступать вратарь гостей. На 68-й минуте Бусурманов кулаками выбил мяч из вратарской площади после опасного навеса Грипши от правого угла штрафной площади на дальнюю штангу. Через две минуты он в падении поймал мяч после прострела справа вышедшего на замену Абзала Бейсебекова.

Одним из лучших в «Тоболе» был Султан Бусурманов / Фото instagram.com/fctobol

На 73-й минуте вместо Эль-Мессауди вышел Эссьен Эдедем. В течение двух следующих минут вновь в игру вступал Бусурманов, поймавший мяч в прыжке после навеса справа Бейсебекова, а затем в броске выбивший мяч за лицевую линию после удара Грипши из пределов штрафной площади. На 79-й минуте Тагыбергена заменил на поле Александр Зуев.

На 85-й минуте Бусурманов справился с навесной подачей с левого края все того же Грипши. А через минуту после атаки хозяев по правому флангу и перевода мяча в центр Чинеду пробил с дуги штрафной площади в правый нижний угол ворот, и на этот раз не видевший момент удара Бусурманов в броске не успел дотянуться до мяча и спасти команду - 1:3.

Тут же в составе «Тобола» произошла двойная замена, и на поле вместо Жагорова и Чеснокова вышли соответственно Бейбит Галым и Мейрамбек Калмырза.

Хозяева не оставляли попыток изменить счет. И на 89-й минуте Чинеду пробил головой рядом с правой стойкой ворот после розыгрыша углового удара, а в добавленное время Бусурманов в броске выбил мяч из левого от себя угла после удара головой того же Чинеду.

Этой победой «Тобол» преподнес своеобразный подарок отмечавшему в минувшее воскресенье день рождение главному тренеру Нурболу ЖУМАСКАЛИЕВУ, который был краток после матча, поздравив болельщиков и сказав:

- Хорошая была игра. Команда добилась хорошего результата.

«Тобол» после этого тура сохранил за собой четвертое место, а лидерство в чемпионате упрочил «Кайрат», одержавший третью победу подряд - на этот раз в гостях над «Женисом» (2:1). Алматинский клуб увеличил до четырех очков отрыв от второго места, на которое поднялся «Актобе», переигравший дома «Елимай» (1:0). А клуб из Семея обошли «Окжетпес», нанесший поражение в Талдыкоргане «Жетысу» (3:1), и «Ордабасы», разгромивший на своем поле «Кайсар» (5:0). Еще в двух матчах тура домашние победы одержали «Кызылжар» над «Улытау» (2:1) и «Туран» над «Атырау» (1:0).

В следующем туре «Тобол» будет принимать 17 мая в Костанае «Ордабасы».