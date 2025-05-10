Столичная "Астана" уступила костанайскому "Тоболу" в матче восьмого тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Астана Арене" завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.

©ФК "Астана"

Примечательно, что костанайцы по итогам первого тайма побеждали 3:0. Уже на восьмой минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди открыл счет.

Второй гол костанайцы забили на 16-й минуте, когда отличился белорусский форвард Николай Сигневич. На 37-й минуте белорус оформил дубль и довел дело разгромной разницы.

Впрочем, под конец тайма Данияр Сахи назначил пенальти в ворота "Тобола", который был отменен после просмотра VAR.

Тем не менее, "Астане" удалось избежать разгрома после гола Джеффри Чинеду на 87-й минуте.

Таким образом, "Астана", потерпев первое поражение в сезоне с 18 очками и осталась на втором месте. "Тобол" с 17 баллами поднялся на третью строчку.

Лидирует "Кайрат", у которого 23 очка.