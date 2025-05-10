Сенсация и отмененный пенальти. "Астана" избежала разгрома в матче с "Тоболом"
Столичная "Астана" уступила костанайскому "Тоболу" в матче восьмого тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.
Встреча на "Астана Арене" завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.
©ФК "Астана"
Примечательно, что костанайцы по итогам первого тайма побеждали 3:0. Уже на восьмой минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди открыл счет.
Второй гол костанайцы забили на 16-й минуте, когда отличился белорусский форвард Николай Сигневич. На 37-й минуте белорус оформил дубль и довел дело разгромной разницы.
Впрочем, под конец тайма Данияр Сахи назначил пенальти в ворота "Тобола", который был отменен после просмотра VAR.
Тем не менее, "Астане" удалось избежать разгрома после гола Джеффри Чинеду на 87-й минуте.
Таким образом, "Астана", потерпев первое поражение в сезоне с 18 очками и осталась на втором месте. "Тобол" с 17 баллами поднялся на третью строчку.
Лидирует "Кайрат", у которого 23 очка.
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