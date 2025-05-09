В годы Второй мировой войны костанайцы были направлены в различные воинские части, где проявили героизм, участвуя в ключевых сражениях. Среди этих отважных солдат был и Ильяс ЕКИБАЕВ, ныне проживающий в Рудном. Уже восемь лет его мучает глухота, а зрение с каждым днем слабеет, но память о войне жива в его сердце.

Ильяс Екибаев был призван на фронт в 1943 году в возрасте 18 лет

- Как и когда вы попали на войну?

- Мы не попали на войну, нас призывали. В 1943 году вручили повестки тем, чей год рождения приходился на 1925-й. Это был последний призыв. Я родился и проживал в совхозе Викторовский. Мы совсем не понимали русский язык, так как у нас отсутствовали школы и русскоязычное население. Пасли скот на пастбищах - основное занятие.

Первое время выдалось сложным. Оказался на Украинском фронте, где шла битва за Днепр. В течение трех с половиной месяцев проводилось обучение стрельбе, метанию гранат, сборке и разборке винтовок. А еще мы работали: разгружали кирпичи, которые привозили поезда. Позже я стал артиллеристом-минометчиком - Богом войны. На тот момент миномет считался самым грозным оружием. Одной миной можно уничтожить до 15 человек. Догонишь врага, один снаряд выдашь и уже результат.

- Расскажите об ордене Красной Звезды, как получили его?

- За штурм Рейхстага. По приказу Георгия Жукова нам вручили ордена. Помимо Красной Звезды, у меня много других наград за освобождение городов: Варшавы, Киева и так далее.

- Ваше отношение к врагу: каким его видели?

- Поначалу было страшно, все пребывали в панике. Потом привыкли. Первый бой проходил в Днепропетровской области Украины - Кривом Роге. Сегодня мне уже 100 лет, и я многое забыл. В первом бою страх сковал так, что брюки промокли насквозь. Мы стреляли вслепую, словно сошли с ума, не понимая друг друга - языковой барьер воздвиг между нами стену. Были не готовы к настоящему бою. Перед нами стояли матерые волки, немецкие солдаты, с семилетним опытом за плечами - они готовились к этому годами. Высокие, как на подбор, все под 170-180 см, стреляли метко и хладнокровно. Нас предупреждали: к ним нельзя подходить близко. За их плечами была не только огневая мощь, но и годы физической подготовки. Говорили, они могли убить голыми руками.

- Какие минуты, дни, события стали самыми тяжелыми?

- Самые тяжелые дни - когда мы выходили в поход на месяц, два, а то и больше. Погодные условия случались разными: жара, дожди, снег. Но было хорошо, что вовремя доставляли воду и еду. И снова в бой! Нас было много. Бежали под градом пуль, словно обреченные, а иные не успевали сделать и нескольких шагов, как свинец пробивал им лоб. Я не могу передать словами всех чувств, эмоций и боли, через которые прошел каждый солдат. Об этом сложно говорить. Солдаты никогда не бросали друг друга и делились последним кусочком хлеба.

- Сколько раз вы были ранены?

- Три раза. Один раз в левую руку, на Украине, потом в лопатку и под Берлином осколок, противопехотной мины вошел в ногу. Немцы, отступая, усиленно минировали дороги, взрывали мосты и создавали различные заграждения. Было хорошо, когда бой шел на открытой местности, а не лесистой. Деревья прятали наших врагов, и мы не успевали понять, откуда летит свинец.

Наши вопросы ветеран читал на маркерной доске

- Где были в День Победы?

- В Карлсхорсте (юго-восточная часть Берлина). Когда командующий войсками 1-го Белорусского фронта Георгий Жуков принял капитуляцию вооруженных сил нацистской Германии от имени советского командования, 8 мая 1945 года, в 16:00, я стоял около нашего знамени на первом этаже здания. Война закончилась: солдаты, офицеры друг друга поздравляли, это было большой радостью. Даже местные жители, немцы, были рады. Я и не мечтал об ордене Красной Звезды.

После того, как в Берлине все было закончено, мне присвоили воинское звание ефрейтора. Не сразу мог это принять, так как у меня не было образования, считал, что не имею права. Но старшина сказал четко: приказ есть приказ. После войны пять лет служил в группе советских оккупационных войск. Основная задача заключалась в обеспечении защиты западных рубежей СССР от внешних угроз. Домой мы вернулись в 1949 году.

- Что для вас мужество?

- Мужество - защищать Родину. И все. Мы ведь совсем не разбирались в политических движениях. Командир всегда видел, как ты обращаешься с врагами.

Однажды у наших солдат не хватило вооружения: на двоих одна винтовка. Шел немецкий танк «Тигр», в то время он считался очень мощным танком. Солдат взял две противотанковые гранаты, выскочил навстречу, пролез под «Тигр» и взорвал. Танк не перевернулся, а вот башня улетела. Это и есть преданность Родине.

Немцы были сильнее. Однако роковым просчетом Гитлера в 1942 году стало безрассудное перенаправление практически всех стратегических резервов на московское направление. Он пренебрег необходимостью сохранения тыловых запасов. А нам помог Бог. Для немцев, привыкших к мягким европейским зимам, такие холода, как наши, были серьезной проблемой. У 40 процентов фашистских солдат, воевавших на передовой, были обморожены ноги. В них палили в упор, и пули рикошетили. Тогда-то Иосиф Виссарионович Сталин признал Бога.

В 1943 году я попал в госпиталь, мы познакомились с пулеметчиком из 40-й дивизии, он участвовал в боях под Москвой. В этой дивизии все солдаты были из Кустанайской области, они мужественно погибли. Он остался жив, пришел в себя уже в госпитале. Пулеметчик рассказывал нам о том, как тогда на 10-метровом полотне нарисовали Богородицу и зацепили за хвост кукурузника. Его запустили по линии фронта. Мороз и снежный туман не смогли скрыть ее образ.

- Как сложилась жизнь после войны?

- Я обзавелся семьей. 40 лет отработал комбайнером, трактористом. Шестеро детей - вот мое богатство, и все они успешно окончили десять классов. В совхозе «Москалевки», где провел немало лет, насчитывалось 120 ветеранов Великой Отечественной войны. Там же остался мой комсомольский билет. Единственное, о чем я сожалею, это отсутствие образования. Будь у меня диплом, я бы непременно остался работать в Москве, в Центральном политическом управлении, где, уверен, смог бы принести больше пользы.

- Что бы хотели сказать нашим читателям?

- Самое драгоценное сокровище в жизни - это нерушимая дружба народов. Разве сумел враг, вооруженный только холодной сталью, достичь своей цели? Он потерпел сокрушительное поражение. Потому что именно наша дружба и несокрушимое единство стали залогом великой победы.

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