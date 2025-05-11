Эта икра, если на сливочном масле пожарить, то и без ничего хороша. Но оладьи из нее - универсальная закуска. Хороши теплыми, холодными, можно использовать в сложных гарнирах - в комбинации с картофельным пюре или рисом. Оранжевые, с вкраплениями зелени, они выглядят так нарядно.

Икряники подают теплыми, холодными, с соусом и без - всегда вкусно

А вариантов приготовления икряников, как их нередко называют, множество. В основном речь идет о разных добавках. Я собрала несколько рецептов, чтобы попробовать то и это.

Готовила с зеленым луком - обычным и слизуном. С манкой, панировочными сухарями, мукой - определяла, что нравится больше. В одну порцию «теста» из икры с зеленью положила немного соды.

Отчитываюсь. Мой основной рецепт - слегка взбитая икра (без пленок, само собой), соль, черный перец, яйцо и лук. Репчатый тоже вполне хорош, но зеленый предпочтительнее. Можно обойтись без муки. Такие икряники получаются вкусными, после остывания уплотняются. Холодными их хорошо есть, положив на тонкий ломтик черного хлеба с маслом.

Если использую муку, то совсем немного. И тогда уж зелени к икре кладу гораздо больше, на этот раз еще и крапивы немного нарезала. Кстати, очень хорош в таких оладьях оказался слизун, он сочный и его слегка чесночный аромат оказался в тему.

Манка меня вообще не впечатлила, показалось, что она слишком уплотнила готовые оладьи. А вот панировочные сухари «Пикантные» зашли на ура.

Наконец в одну из порций я положила побольше зеленого лука, добавила муки и немного соды, погасив ее уксусом. И - мне понравилось, икряники получились мягкие, после остывания структуру сохранили.

«Тесто» со всеми добавками должно иметь консистенцию не очень густой сметаны, свободно стекать с ложки. Ориентируйтесь на это. Жарить можно на растительном масле, вкуснее на смеси со сливочным.

Еще увидела в Интернете соус, в который советуют макать такие оладьи. Две ложки сметаны, ложка майонеза, натертый маринованный огурец, черный перец, немного зелени укропа и петрушки. Сама не делала. Пробуйте вы.

Ингредиенты

250-300 г икры, 1 яйцо, полная пригоршня зеленого лука, 1 ст. ложка муки (или панировочных сухарей), 0,5 ч. л. соды, соль, перец

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