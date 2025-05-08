Посольство Казахстана в Вашингтоне призвало сограждан, которые находятся в США нелегально, воспользоваться новой программой добровольного выезда из страны, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Дипломатическая миссия опубликовала обращение к казахстанцам на своем официальном сайте и на страницах в социальных сетях.

"Обращаем ваше внимание на то, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустило новую программу, предоставляющую возможность иностранным гражданам, находящимся на территории страны с нарушением иммиграционного законодательства, добровольно покинуть США", - говорится в публикации.

Поясняется, что в рамках этой программы тем, кто примет решение вернуться на родину добровольно, будут оплачены расходы на обратный авиабилет, а также предусмотрена единовременная финансовая помощь в размере 1 000 долларов США после возвращения. Для подачи заявки необходимо воспользоваться мобильным приложением CBP Home.

"Добровольный выезд - самый безопасный, упорядоченный и экономичный способ избежать ареста и других серьезных последствий", - цитируются в сообщении слова министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

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Посольство обратилось к согражданам, которые по различным причинам оказались на территории США без законного иммиграционного статуса, с призывом "внимательно рассмотреть возможность участия" в этой программе. Это может стать важным шагом к законному урегулированию текущей ситуации и сохранению права на въезд в США в будущем, подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, что с вступлением в должность президента США Дональда Трампа миграционная политика Соединенных Штатов резко ужесточилась - и не в пользу мигрантов. Уже в первые недели его нового срока были отменены программы, ранее позволявшие иностранцам легально попадать в страну или просить убежища. Под ударом оказались тысячи людей, включая граждан Казахстана.