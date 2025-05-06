Сержанта Токаева наградили за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши в январе 1945 года, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта ile-tany.kz

Наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – Кемеля Токаева – рассекретило Министерство обороны России. Документ опубликовал портал "Подвиг народа".

Сержанта Токаева наградили орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши в январе 1945 года. В документе говорится, что своим примером он "воодушевлял личный состав 4-го взвода автоматчиков на боевые дела". Отмечается, что 21 января 1945 года Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, убив пятерых и взяв одного в плен. После этого сержант вернулся к своим сослуживцам, получив пулевое ранение ноги.

Также в документе говорится, что Токаева призвали, когда он находился в Алматы. Он служил в седьмом отдельном гвардейском тяжёлом танковом полку.

Как известно, после Кемель Токаев выпустил книгу "Солдат соғысқа кетті" ("Солдат ушёл на войну"), в которой он описал, что пришлось испытать новобранцам на фронтах.