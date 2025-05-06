По данным управления сельского хозяйства, сельхозпредприятия выборочно приступили к севу масличных, зерновых культур, в том числе пшеницы. На сегодня, 6 мая, засеяны первые 43 тысячи гектаров.

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- По прежним годам рекомендуемый оптимальный срок начала посевной был 15 мая, - сказал на совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ, - но хозяйства индивидуально определяют сроки начала посевной кампании. В этом году есть те, кто к ней уже приступил.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Например, ТОО «Агрофирма «Диевская», чьи земли находятся в Аулиекольском районе.

- В нашем хозяйстве запланировано провести яровой сев на площади 50 000 га, - рассказал заместитель генерального директора ТОО Олег ДАНИЛЕНКО, - уже завершен посев однолетних трав на площади 3 200 га, а также серых культур — ячменя и овса — на площади 2 850 га. Приступили к посеву пшеницы. Весна в этом году ранняя, температура воздуха выше, чем обычно, есть риск ветровой эрозии, иссушения поверхностного слоя почвы на землях легкого механического состава. На них, чтобы семена легли во влажный слой, мы пришли к решению начать сев раньше.

Всего в этом году хозяйства Костанайской области планируют провести яровой посев на площади 5,1 млн. га, в том числе под зерновые и зернобобовых культуры отвести 4,2 млн. га. В сравнении с прошлым годом увеличатся посевы масличных культур - с 691,4 до 755 тыс. га и однолетних трав - с 87,7 до 101 тыс. га. Расширяются посевы гречихи - с 11 до 21 тыс. га, картофеля — с 3,5 до 5,5 тыс. га.

Совещание было посвящено вопросам готовности сельхозформирований к важнейшей полевой кампании. Со ссылкой на прогноз «Казгидромета» и данные Карабалыкской опытной станции руководитель УСХ отметил, что в мае количество осадков по области будет соответствовать среднемноголетним значениям – на уровне 32 мм. И в целом, «складывающийся на текущий период температурный режим и влагообеспеченность благоприятны для начала сельскохозяйственного сезона».