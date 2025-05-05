Об этом сегодня, 5 мая, на аппаратном совещании в акимате областного центра сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- С 12 мая по 2 июня будет приостановлена центральная ТЭЦ и котельная номер № 3 в районе КЖБИ, то есть в течение 20 дней дома в этих районах без горячей воды будут, - отметил он. - Со 2 по 9 июня, на неделю, отключат воду на ТЭЦ № 2 в районе КСК. С 18 по 29 мая (11 дней) воды не будет в микрорайонах Кунай, Юбилейный и Аэропорт. Со 2 по 3 июня отключат воду в микрорайоне Береке, а с 9 по 11 июня - в микрорайоне Алтын Арман.

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Главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ пояснил, что в этом году сроки проведения опрессовки сократили на 8 дней по сравнению с прошлогодними.

Фото Андрея СКИБЫ