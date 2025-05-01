В Казахстане могут расширить перечень тех, кому можно будет сделать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Мажилиса главу Минздрава спросили, смогут ли 18-летние казахстанки в будущем прививаться от ВПЧ. Сейчас возрастной порог составляет 11 лет.

- Сегодня поднимаются вопросы, в том числе среди депутатов и среди населения, по вакцинации не только девочек, но и мальчиков. Есть предложения по расширению возрастных границ. Международный опыт сегодня показывает, что фактически с 9 лет прививают. В том числе ваше предложение - с 18 лет - сегодня они рассматриваются. Я думаю, что это очень логично и правильно, - ответила Акмарал Альназарова.

Министр добавила, что также рассматривается вопрос вакцинации от ВПЧ всех желающих на платной основе.

- От взрослого населения тоже поступают такие запросы, - прокомментировала Альназарова. - Из республиканского бюджета в прошлом и в этом году выделены деньги на конкретный контингент - девочки 11 лет. Поэтому все, что выше, независимо от пола, требует либо дополнительных средств, либо дополнительной проработки. Вопрос в работе.