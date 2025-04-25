В столице республики, на паркете спортивного зала баскетбольной академии «Астана», прошел третий матч полуфинальной серии стадии плей-офф ХХХIII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Астана» и «Тобол».

Атакует «Тобол» / Фото nbf.kz

Первые два матча этой серии, победителем которой становится команда, одержавшая три победы, прошли в Костанае и завершились победами столичного клуба - 93:70 и 97:76.

На столичный паркет в стартовой пятерке «Тобола» вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Рустам Валиев и Борис Назмутдинов.

Гостям для продолжения борьбы за путевку в финал необходима была только победа. И упорная борьба началась с первых минут встречи. Команды в первой четверти несколько раз сменяли друг друга на посту лидера, а за сорок секунд до окончания игрового отрезка костанайский клуб был впереди, правда, всего на два очка. И удержать это хрупкое преимущество ему не удалось - хозяева сравняли счет, а на последних секундах десятиминутки вышли вперед - 22:20.

В первые четыре минуты второй четверти «Тобол» трижды выходил вперед, но каждый раз столичный клуб его догонял. И при счете 30:30 главный тренер костанайцев Тимур Султанов взял первый тайм-аут, после которого впервые вышедший на площадку Антон Быков заработал штрафные броски и реализовал их, вновь выведя «Тобол» вперед. К середине четверти роль лидера захватили хозяева и до большого перерыва они ее не уступили. «Тоболу» не помог на этот раз второй взятый тайм-аут, и команды ушли на перерыв при счете 43:37 в пользу «Астаны».

С мячом Шаим Куанов / Фото nbf.kz

В третьей четверти у баскетболистов костанайского клуба откровенно не пошли броски, и впервые они поразили корзину соперника лишь на исходе седьмой минуты игрового отрезка, уступая к тому времени уже свыше двух десятков очков - 60:39. К началу заключительной десятиминутки гостям удалось сократить свое отставание лишь на два очка - 68:49.

Четвертая четверть, как и первая, прошла в равной борьбе, не изменив итоговую разницу в счете, что означало победу «Астаны» и в матче - 84:65 (22:20, 21:17, 25:12, 16:16), и в полуфинальной серии - 3:0.

Самым результативным в «Тоболе» в этом игре стал Адильбек Битенов, набравший 14 очков. Павел Ильин принес в копилку команды 10 очков, Василий Петришинец - 9, Антон Быков - 7, Шаим Куанов - 6, Константин Двирный и Артур Джунусов - по 5, Дарим Султанов - 4, Борис Назмутдинов - 3 и Демонте Флэнниган - 2.

Вторую путевку в финал завоевал победитель регулярного чемпионата «Ирбис Алатау», с таким же счетом одержавшим победу в полуфинальной серии над «Алматинским Легионом» - 94:85, 82:69 и 78:69.

Таким образом «Тобол» в серии игр до трех побед одной из команд разыграет бронзовые медали чемпионата с клубом из южной столицы, а за чемпионский титул поспорят «Астана» и «Ирбис Алатау».