Луна, Венера и Сатурн нарисуют улыбку в небе в ночь на 25 апреля
24 апреля 2025, 21:07 | Общество
Луна, Венера и Сатурн на короткое время выстроятся в ряд, образуя редкую фигуру, напоминающую смайлик, передает Informburo.kz. Это следует из данных NASA.
Фото Getty Images
Необычное явление можно будет наблюдать в ночь на 25 апреля во время рассвета. В Астане восход ожидается в 4.59. В Костанае рассвет наступит в 5.23.
Карта неба / Фото NASA, JPL-Caltech
"Улыбка" будет наклонена набок: Венера окажется в роли верхнего "глаза", а Сатурн – нижнего. Те, у кого есть ясный вид на горизонт, также cмогут заметить Меркурий, который будет ярким, но очень низко в небе.
Фигуру будет видно из любой точки мира при хороших условиях наблюдения.
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