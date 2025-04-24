Луна, Венера и Сатурн на короткое время выстроятся в ряд, образуя редкую фигуру, напоминающую смайлик, передает Informburo.kz. Это следует из данных NASA.

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Необычное явление можно будет наблюдать в ночь на 25 апреля во время рассвета. В Астане восход ожидается в 4.59. В Костанае рассвет наступит в 5.23.

Карта неба / Фото NASA, JPL-Caltech

"Улыбка" будет наклонена набок: Венера окажется в роли верхнего "глаза", а Сатурн – нижнего. Те, у кого есть ясный вид на горизонт, также cмогут заметить Меркурий, который будет ярким, но очень низко в небе.

Фигуру будет видно из любой точки мира при хороших условиях наблюдения.