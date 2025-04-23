Минусовая температура в 1 градус на поверхности почвы будет лишь в одну ночь, 24 апреля, и только на северо-востоке области. Дневные же температуры в ближайшие три дня обещают быть выше +20.

В четверг ночью на востоке области прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидается туман. Гроза пройдет днем 24 апреля на западе и юге региона, 25-го – на западе и севере, а в субботу – на западе, севере и востоке.

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков, в субботу, 26 апреля, переменная облачность, дождь и гроза.

- Температура по области ночью 24 апреля +2..+7, на юге +11 градусов, на северо-востоке на поверхности почвы заморозки -1 градус. Днем +22.+27, на севере +18 градусов, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В пятницу, 25 апреля, ночью +9..+15, на востоке +7 градусов, днем +25..+30, на севере +22 градуса. В субботу, 26 апреля, ночью +12..+17, днем +23..+28, на севере +20 градусов.

В Костанае в ближайшие дни также будет тепло. В четверг ночью +5..+7, днем +22.+24 градуса. В пятницу ночью +11.+13, днем +24..+26 градусов. В субботу ночью +12..+14, днем +23..+25 градусов.

Ветер 24 и 25 апреля обещают юго-восточного направления, 26-го он сменится на южный. Скорость ветра по области, включая Костанай, 9-14 м/с. На западе, юге и востоке 25 и 26 апреля – 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК