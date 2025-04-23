В Ледовой арене «Костанай» прошел чемпионат Казахстана по фигурному катанию среди юношей и девушек старшего и среднего возраста, в котором приняли участие 130 спортсменов из многих регионов республики.

На льду Амина Атибекова

Костанайскую область на этом чемпионате представляли 16 воспитанников отделения фигурного катания ДЮСШ №3, семеро из них завоевали в своих возрастных группах и разрядах призовые места.

В зависимости от подготовленности и возраста юные фигуристы соревновались в нескольких категориях.

Серебряным призером юношеского чемпионата РК среди фигуристок, выступавших по программе первого спортивного разряда стала Виктория Шиковец.

Мишель Дейнега завершает выступление

Программу первого юношеского разряда лучше всех исполнила Анастасия Соболева, завоевавшая золотую медаль. В этой же категории3-е место заняла Мишель Дейнега.

Спортсменки, выступавшие по программе второго юношеского разряда, были поделены на две возрастные группы: 10-11 лет и 7-9 лет. И в обеих категориях по два призовых места на счету юных костанайских фигуристок.

Программу исполняет Злата Гебенова

Среди спортсменок 2014-2015 г. р. программу второго юношеского разряда со вторым результатом откатала Злата Гебенова. А 3-е место в этой категории заняла Амина Атибекова.

Среди самых юных участниц 2016-2018 г. р., также выступавших с программой второго юношеского разряда, первое место заняла Василиса Альмагамбетова, а на третье ступеньку пьедестала поднялась Валерия Курушина.

Подготовили юных костанайских фигуристок к чемпионату Казахстана тренеры Анна Ковалева, Кирилл Ковалев и Лада Евдокимова.

На пьедестале Василиса Альмагамбетова (в центре) и Валерия Курушина (справа)

Возможно, кто-то из сегодняшних призеров совсем скоро поборется и за путевку на Олимпийские игры, как это успешно сделали в этом году на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США) лидеры сборной Казахстана алматинец Михаил Шайдоров, занявший второе место, и начавшая в этом сезоне выступать под флагом Казахстана Софья Самоделкина, представляющая Астану.

Фото предоставлены ДЮСШ №3