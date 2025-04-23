О задымлении в областном центре сообщают читатели "НГ". По их словам, дым и неприятный запах гари доносятся со свалки, расположенной в направлении Федоровской трассы.

Дым утром 23 апреля 2025 г.

- Горит сварка ТБО в стороне бывшего химзавода, - пишет читатель. - Каждый год одно и то же. На улице дышать нечем.

Дым днем 23 апреля 2025 г.

- С утра начался дым и к обеду в квартире приходится закрывать окна. В прошлые годы именно так начиналось горение свалки. Визуально дым был оттуда же, - сообщает читательница. - Утром запаха ещё не было, а сейчас окна пришлось закрыть из-за сильного запаха дыма.

Женщина также поделилась фотографиями 2023 года, тогда свалка начала гореть в начале мая.

В акимате города подтвердили, что 23 апреля началось возгорание на полигоне «Северный».

- В настоящее время на месте работают все необходимые службы: задействованы 2 бульдозера, 3 пожарные машины и 1 передвижная насосная станция, - сообщает пресс-служба. - Площадь возгорания уточняется, ситуация контролируется. После полной ликвидации возгорания будут определены дальнейшие меры.

Возгорание на данный момент локализовано, уточнили в акимате. Угрозы распространения и опасности для окружающих объектов нет.

Фото читателей "НГ"