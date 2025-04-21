По прогнозам синоптиков, во вторник, 22 апреля, ночью и утром на севере будет дождь с грозой, на западе и юге - туман. В среду, 23 апреля, на севере и востоке дождь, гроза, на западе и севере - туман в ночные и утренние часы.





В Костанае во вторник осадки не ожидаются, в среду дождь, гроза.

- Ночью во вторник по области ожидаем, 7-12 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём будет 24-29°С. В среду ночная температура останется такой же, как и во вторник, а днём термометры покажут 20-25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 10-12°С, днём 24-26°С. В среду: ночью 10-12°С, днём 21-23°С.

В ближайшие двое суток ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с. Во вторник ожидаются периодические усиления ветра до 15-20 м/с на севере, а в среду - на севере, западе и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ