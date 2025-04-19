Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил внести изменения в Правила благоустройства и требует от бизнеса навести порядок на прилегающих территориях. Вы поддерживаете такие предложения? Да. Ответственный бизнес - это не только про прибыль, это про заботу о городе.

Скорее да. По-другому порядок в населенных пунктах не навести.

Скорее нет. Никакого эффекта эта инициатива, скорее всего, не даст.

Нет. Бизнес и так загружен налогами и требованиями. Благоустройство - не его задача.

