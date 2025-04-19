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Сухой победой завершился матч «Тобол» — «Актобе» в матче чемпионата Казахстана

19 апреля 2025, 21:10 |  Спорт

Костанайский «Тобол» в домашнем матче пятого тура Премьер-лиги уверенно обыграл «Актобе», сообщает Prosports.kz.

Встреча состоялась в Костанае и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Марко Вукевич и Ислам Чесноков.

«Тобол» – «Актобе – 2:0

Голы: Марко Вукчевич 45+1, Ислам Чесноков 79