Сухой победой завершился матч «Тобол» — «Актобе» в матче чемпионата Казахстана
19 апреля 2025, 21:10 | Спорт
Костанайский «Тобол» в домашнем матче пятого тура Премьер-лиги уверенно обыграл «Актобе», сообщает Prosports.kz.
Встреча состоялась в Костанае и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Марко Вукевич и Ислам Чесноков.
«Тобол» – «Актобе – 2:0
Голы: Марко Вукчевич 45+1, Ислам Чесноков 79
Последние новости
19.04.25 19:56 Готовят электроплиты и обогреватели - Около 30 домов остались без газа в селе в Костанайской области. Что ответили в акимате района?
19.04.25 14:00 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
19.04.25 12:31 Проект «Ищу дом»: Преданная и активная Ронда
19.04.25 10:42 Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
19.04.25 09:20 Николай ВОРОНИН: Ложь уже сегодня!
18.04.25 20:20 Мужчину, выращивавшего на своём участке коноплю, задержали полицейские в селе Костанайской области
18.04.25 19:19 Юные хоккеисты сражались за Кубок Федерации в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.