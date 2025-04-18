В Усть-Каменогорске прошли соревнования по фигурному катанию на коньках в рамках программы VI зимней Спартакиады Республики Казахстан.

Представители фигурного катания Костанайской области на Спартакиаде РК в Усть-Каменогорске / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Это был заключительный вид Спартакиады, в котором приняли участие 72 фигуриста из Астаны, Алматы, Шымкента и семи областей республики, в том числе и Костанайской области, которую представляли четыре воспитанницы ДЮСШ № 3, выступавшие в двух категориях - по программе мастеров спорта и по программе спортсменов первого разряда.

Соревновавшаяся по программе мастеров спорта Виктория Царенок (тренер Анна Ковалева), показав 14-й результат в короткой программе и 10-й - в произвольной, заняла по итогам Спартакиады 13-е место с 96,12 набранными за обе программы баллами.

А призовую тройку среди женщин составили начавшая в этом сезоне выступать под флагом Казахстана Софья Самоделкина (209,93 балла), представляющая Астану, Амира Ирматова (146,55) из Алматинской области и еще одна представительница Астаны Зере Сарбалина (122,40).

Победу среди мужчин одержал также фигурист из Астаны Диас Жиренбаев (217,83 балла), а призовые места заняли Артур Смагулов (193,64) из Кызылординской области и Олег Мельников (178,29) из Шымкента.

Дарья Иксанова бронзовый призер Спартакиады РК / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

А вот в соревнованиях фигуристок первого спортивного разряда бронзовую медаль Спартакиады завоевала костанайская спортсменка Дарья Иксанова (тренер Анна Ковалева), набравшая 89,18 балла. Первые два места в этой категории спортсменок у Марии Сосновской (101,89) из Восточно-Казахстанской области и Айяру Кожагелды (100,67) из Астаны.

Призеры Спартакиады РК в соревнованиях по фигурному катанию среди спортсменок первого разряда / Фото instagram.com/federatsiyafkko

Среди фигуристок первого спортивного разряда выступили еще две костанайские спортсменки - Дарья Егорова (тренер Анна Ковалева) с результатом 81,49 балла заняла восьмое место, а Мария Сидорова (тренер Лада Евдокимова) была 11-й (76,56).

Среди юношей-перворазрядников призерами стали Даниил Шпулинг (Астана), Джаюнгир Абылкасымов (Восточно-Казахстанская область) и Дидар Улукбекулы (Алматы).

И если у мастеров спорта и перворазрядников чемпионы одержали достаточно уверенные победы, то в соревнованиях фигуристок, имеющих спортивное звание кандидат в мастера спорта, борьба за чемпионский титул получилась очень упорной. Основными претендентками на «золото» здесь стали представительницы северной и южной столиц. В итоге выигравшая произвольную программу алматинка Сафия Абаева заняла первое место и по итогам двух программ (147,56), обойдя менее чем на 3 балла астанчанку Веронику Ким (144,59), лидировавшую после короткого проката. А в борьбе за бронзу Карина Шеина из Астаны (126,59) опередила Валерию Зорькину из Алматы (121,18).

Костанайские поклонники фигурного катания могут стать свидетелями продолжения таких противостояний на чемпионате Казахстана по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов, который стартует сегодня в областном центре в Ледовой арене «Костанай» в микрорайоне «Юбилейный» и в котором примут участие 130 спортсменов со всей республики.